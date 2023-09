USA wyraziły zgodę na sprzedaż Bułgarii ponad 180 transporterów Stryker

Departament Stanu USA wyraził zgodę na ewentualną sprzedaż Bułgarii kilku partii transporterów opancerzonych Stryker.

Chodzi o zaopatrzenie bułgarskich sił zbrojnych w 183 pojazdy rodziny Stryker o różnych wersjach.

Całkowita wartość potencjalnej umowy zakupu kołowych transportów wraz z towarzyszącym im sprzętem jest szacowana na 1,5 mld USD.

Potencjalna sprzedaż dotyczy:

90 bojowych wozów piechoty XM1296 ICV-Dragoon

17 transporterów opancerzonych M1126 Infantry Carrier Vehicle

9 pojazdów wsparcia inżynieryjnego M1132 Engineer Squad Vehicle

33 wozów dowodzenia M1130 Commander Vehicle

24 opancerzonych pojazdów ewakuacji medycznej M1133 Medical Evacuation Vehicle

10 specjalistycznych pojazdów dla wojsk chemicznych M1135 NBC RV.

Ponadto mowa jest o sprzedaży 5 ciężkich taktycznych samochodów ciężarowych o zwiększonej mobilności do transportu lekkiego sprzętu; 2 taktycznych ciężarówek M1120A4 HEMTT produkcji Oshkosh Corporation i pięciu wózów zabezpieczenia technicznego M984A4 Wrecker wraz z innym wyposażeniem (narzędzia specjalne, sprzęt testowy, instrukcje techniczne, części zamienne, radiostacje Harris, gogle noktowizyjne dla kierowców AN/VAS-5 DVE, sprzęt do łączności, systemy przewidywania napraw (FRS) etc.

Możliwa jest także dostawa zdalnie sterowanych modułów bojowych M153A4 CROWS, 107 karabinów maszynowych M240 kalibru 7,62 mm i wielkokalibrowych karabinów maszynowych M2A1.

Głównym wykonawcą realizacji umowy jest spółka General Dynamics Land Systems.

W podstawowej wersji transportery opancerzone Stryker weszły do ​​służby w armii amerykańskiej w 2003 roku. Pojazdy opancerzone w tej wersji są zwykle uzbrojone w wielkokalibrowy karabin maszynowy M2 Browning kal. 12,7 mm lub automatyczny granatnik Mk19 kal. 40 mm.

Jak informowaliśmy, Bułgaria rozważa przekazanie Ukrainie około 100 transporterów opancerzonych z magazynów MSW jako pomoc wojskową.

Zwrócono uwagę, że te pojazdy opancerzone nigdy nie były używane zgodnie z ich przeznaczeniem, a niektóre z nich są technicznie wadliwe. Dzięki temu transferowi bułgarscy politycy spodziewają się, że w ich miejsce otrzymają pojazdy opancerzone ze Stanów Zjednoczonych.

Zgromadzenie Narodowe Bułgarii przegłosowało uchwałę, w której poparło dążenie Ukrainy do pełnego członkostwa w Sojuszu Północnoatlantyckim. 157 głosami „za” i 57 przeciw parlament przyjął deklarację wyrażającą popiercie dla członkostwa Ukrainy w NATO. Przeciw głosowali przdstawiciele nacjonalistycznej partii „Odrodzenie” (Wazrażdane) i Bułgarskiej Partii Socjalistycznej (BSP), jak podała agencja Novinite. Ukraina od dawna deklaruje dążenie do Sojuszu Północnoatlantyckiego, ale jak do tej pory nie przedstawił Kijowowi żadnej konkretnej perspektywy akcesji.

