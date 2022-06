Bułgaria nie będzie wysyłać broni na Ukrainę. „Sprawa jest zamknięta”

Premier Bułgarii Kirił Petkow powiedział, że w sprawie wysyłania broni na Ukrainę wypowiedział się już parlament, który nie wyraził na to zgody. „Nie uważam, żebyśmy musieli wraca do tego tematu co dwa tygodnie”.

Jak podał we wtorek serwis „The Sofia Globe”, prośby kierowane do rządu Bułgarii przez przedstawicieli władz Ukrainy w sprawie dostarczenia broni najwyraźniej nie spotkają się z pozytywną odpowiedzią.

Ukraiński ambasador w Sofii, Witalij Moskalenko, wysłał do MSZ Bułgarii notę formalną, prosząc o dostarczenie Ukraińcom broni. Chodziło w szczególności o uzbrojenie posowieckie. Bułgarskie ministerstwo odpowiedziało w poniedziałek, że przekazało prośbę strony ukraińskiej dalej, do „odpowiednich instytucji”.

We wtorek premier Bułgarii Kirił Petkow powiedział dziennikarzom, parlament zdecydował już o sprawie pomocy militarno-technicznej dla Ukrainy. „Będziemy trzymać się decyzji Zgromadzenia Narodowego” – podkreślił.

Przypomnijmy, że na początku maja br. bułgarski parlament wyraził zgodę na udzielenie Ukrainie wsparcia wojskowo-technicznego w postaci naprawy ukraińskiego sprzętu. Nie zgodził się jednak na bezpośrednie wysyłanie Ukrainie pomocy wojskowej.

„Nie uważam, żebyśmy musieli wraca do tego tematu co dwa tygodnie” – powiedział Petkow. „Uważam, że to, co do tej pory zrobiliśmy dla Ukrainy, na poziomie wsparcia dla uchodźców, funduszy na pomoc humanitarną, że będziemy naprawiać ich sprzęt (…), będziemy robić w Bułgarii”.

Szef bułgarskiego rządu dodał też, że wspierał on wszelkie środki dotyczące sankcji przeciwko Rosji. Uważa, że państwo bułgarskie „zrobiło wystarczająco dużo w tym kierunku” i będzie tu dalej wspierać Ukrainę.

Wcześniej, jeszcze w poniedziałek, szefowa Bułgarskiej Partii Socjalistycznej i minister gospodarki, Kornelija Ninowa powiedziała, że nie ma potrzeby, by resort spraw zagranicznych pytał jej ministerstwo o możliwość dostarczania Ukrainie uzbrojenia.

„Zgromadzenie Narodowe zdecydowało – Bułgaria nie będzie eksportować broni na Ukrainę. Sprawa jest zamknięta” – oświadczyła Ninowa.

Z kolei partia Jest Taki Naród oświadczyła, że w gronie koalicji rządzącej jest porozumienie, że w razie zmian w zakresie pomocy dla Ukrainy, zostanie to przedyskutowane w parlamencie. W ramach koalicji, tylko Demokratyczna Bułgaria opowiada się za dostarczaniem Ukrainie uzbrojenia. Podobnego zdania jest opozycyjna GERB-SDS. Nacjonalistyczna, prorosyjska partia „Odrodzenie”, jest zdecydowanie przeciw, a co więcej, wezwała do wydalenia z kraju ukraińskiego ambasadora.

