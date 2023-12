Ukraińskie media: Tusk obiecał, że jego rząd odblokuje granicę z Ukrainą

Prezydent Rosji Władimir Putin był z pompą podejmowany w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, z których w środę udał się do Arabii Saudyjskiej.

Wizyta Putina w ZEA było krótka. Pojawił się Abu Zabi w czasie, gdy w mieście odbywa się szczyt klimatyczny ONZ COP28. W otoczeniu wystawnej eskorty przywódca Rosji został przewieziony do do pałacu prezydenckiego, gdzie powitano go salutem z 21 armat i przelotem wojskowych odrzutowców gospdoarzy, puszczających dym w kolorach rosyjskiej flagi.