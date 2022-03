Ukraińskie media informują o śmierci kolejnego rosyjskiego generała

W piątek ukraińskie media poinformowały o śmierci kolejnego rosyjskiego generała, Jakowa Riezancewa. Strona rosyjska nie potwierdziła tych informacji.

Jak podała w piątek Ukraińska Prawda, w wyniku uderzenia ukraińskiego na stanowisko dowodzenia 49. Armii Rosyjskiej na południu Ukrainy śmierć miał ponieść rosyjski generał Jakow Riezancew.

„Nasze wojska, teraz możemy powiedzieć, prawdopodobnie zniszczyły dowódcę 49. armii Południowego Okręgu Wojskowego Federacji Rosyjskiej, generała porucznika Jakowa Władimirowicza Riezancewa” – poinformował doradca Szefa Kancelarii Prezydenta Ukrainy Ołeksij Arestowycz.

Informacje te podał również ukraiński dziennikarz Wiktor Kowalenko:

[2] UPDATE – As a result of Ukrainian strike on the command post of 49th Russian Army on the south of #Ukraine, at least one Rus. General was killed – presidential aide A. Arestovych. This is most likely the notorious murderer of civilians in #Mariupol Lt. Gen. Yakov Rezantsev. pic.twitter.com/l8veCnV3FI

