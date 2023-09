Zełenski: Jeśli Zachód ograniczy pomoc, będzie problem z ukraińskimi uchodźcami w Europie

Jeśli Zachód ograniczy pomoc dla Ukrainy, doprowadzi to nie tylko do kontynuacji wojny, ale także stworzy „ryzyka dla Zachodu na jego własnym podwórku” w kontekście ukraińskich uchodźców – mówił w wywiadzie dla The Economist prezydent Wołodomyr Zełenski.

Prezydent Ukrainy wierzy, że najlepszym sposobem „przekonania rządów, że stoją po właściwej stronie, jest namawianie ich za pośrednictwem mediów”. Ludzie czytają, dyskutują, podejmują decyzję i naciskają” – mówi. To opinia publiczna skłoniła polityków do zwiększenia dostaw broni na Ukrainę w pierwszych dniach wojny. Jego zdaniem ograniczenie tej pomocy może rozzłościć nie tylko Ukraińców, ale także zachodnich wyborców. Zaczną pytać, po co był ten cały wysiłek. „Ludzie nie wybaczą [swoim przywódcom], jeśli stracą Ukrainę”.

“Jeśli Putin ma nadzieję, że zwycięstwo Donalda Trumpa w amerykańskich wyborach prezydenckich w 2024 roku zapewni mu zwycięstwo militarne, to się myli. Trump „nigdy” nie poprze Władimira Putina. To nie jest to, co robią silni Amerykanie”. Oczekuje, że Joe Biden utrzyma kurs, jeśli zostanie ponownie wybrany. („Czy chcą Afganistanu, część druga?”) I ma nadzieję, że Unia Europejska nie tylko będzie nadal dostarczać pomoc, ale rozpocznie w tym roku negocjacje w sprawie procesu akcesyjnego Ukrainy. „To wzmocni morale na Ukrainie. To da ludziom tę energię”.