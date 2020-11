Ukraiński system rakietowy Neptun może otrzymać podwozie kołowe od czeskiej Tatry

Ukraińcy mogą zastosować w swoich nowych systemach przeciwokrętowych rakiet manewrujących Neptun podwozie kołowe od czeskiej firmy Tatra.

Agencja informacyjna „Oboronno-promysłowyj kurjer” powołując się na anonimowego przedstawiciela sfery wojskowej podała, że przybrzeżny system rakietowy Neptun może otrzymać podwozie kołowe od czeskiego przedsiębiorstwa Tatra. Według tego źródła, obecnie podejmowana jest decyzja w tej sprawie. Jest ona zarazem powiązana z systemowymi problemami podwozia własnej produkcji, z firmy AwtoKrAZ.

Rozmówca wspomnianej agencji informacyjnej podkreślił, że dla realizacji planu ukraińskiego resortu obrony ws. zakupu jednego dywizjonu przeciwokrętowych systemów rakietowych Neptun potrzeba 20 pojazdów wojskowych. Wcześniej, zamówienie tych systemów może dotyczyć nie ukraińskiego podwozia KraZiw, ale czeskiego podwozia od Tatry.

O tej sprawie pisał publicznie gen. Mychajło Zabrodśkij, były dowódca wojsk szturmowo-desantowych Sił Zbrojnych Ukrainy, a obecnie deputowany parlamentu. Według niego, „insiderskie informacje” wskazują, że podjęto już decyzję, by zamiast podwozia ukraińskiego w systemach Neptun zastosować podwozie czeskie.

Ukraińskie media podają też, że według Auto-Consulting, zainteresowanie ukraińskich producentów uzbrojenia czeskim podwoziem wynikł z powodu katastrofalnego stanu KrAZ. Ukraiński resort obrony nie kupuje już od niego nawet standardowych ciężarówek. Firma jest mocno zadłużona i w dłuższej perspektywie powoduje to zagrożenie. Jednocześnie, państwo nie kwapi się do wyciągnięcia z kłopotów tego jedynego ukraińskiego producenta ciężarówek. W takiej sytuacji Ukraińcy rozglądają się za alternatywą, a Tatra to najbardziej realna z nich.

Wcześniej z powodu chęci unifikacji, przy tworzeniu systemu Neptun zakładano wykorzystanie podwozia 10×10 z charkowskich zakładów im. Morozowa, wykorzystywanego w samobieżnych jednostkach ogniowych systemu „Hrim” / „Sapan”. Jednak tempo produkcji tego podwozia było czynnikiem wstrzymującym wobec aktualnych potrzeb, podobnie jak jego ograniczone możliwości.

Jednocześnie, państwowe biuro Łucz zaproponowało wariant wykorzystania seryjnego podwozia pojazdów Tatra 8×8.

W skład jednego dywizjonu systemu „Neptun” wchodzi do 6 wyrzutni USPU-360 z 24 pociskami rakietowymi, mobilne stanowisko dowodzenia RKP-360 oraz odpowiednia ilość pojazdów transportowo-załadowczych (TZM-360) i transportowych (TM-360). Łącznie, każdy dywizjon Neptun ma być uzbrojony w 72 rakiety R-360 o zasięgu do 280 km.

Jak informowaliśmy, ukraiński resort obrony podpisał 23 sierpnia bieżącego roku zarządzenie zakładające przyjęcie na uzbrojenie ukraińskich sił zbrojnych systemu przeciwokrętowych pocisków manewrujących RK-360MC Neptun. Ostatni etap testów państwowych, polegający na udanym pokonaniu celu powierzchniowego przez dwa pociski manewrujące R-360 Neptun, odbył się 17 czerwca 2020 r. Jednocześnie, przekazanie ukraińskiej armii systemów artyleryjskich z rakietowymi pociskami kierowanymi R624M Wiłcha-M nastąpi co najmniej o kilka miesięcy później, niż dotąd podawano. Wymienione systemy rakietowe są częścią rozwijanego przez Ukraińców własnego, rodzimego systemu odstraszania.

Pocisk R-360 waży 870 kg, przy czym ciężar głowicy bojowej to 150 kg. Zasięg bojowy to 280 km, a prędkość koło 900 km na godzinę. Rakieta jest też w stanie utrzymać wysokość między 3 a 10 metra ponad powierzchnią. System Neptun jest w stanie jednocześnie wystrzelić nawet 24 rakiet, czyli pełną salwę z 6 wyrzutni, z przerwami między kolejnymi pociskami w przedziale 3-5 sekund. Elementy systemu można rozlokować w odległości do 25 km od wybrzeża i przygotować do strzału w ciągu 15 minut.

Zasadnicze testy ukraińskiego przeciwokrętowego pocisku manewrującego Neptun, zbliżonego do rosyjskich rakiet Ch-35, rozpoczęły się w styczniu 2018 roku. Według strony ukraińskiej, broń ta może trafiać w cele lądowe i morskie na odległość 300 km. W przyszłości, zasięg rakiet ma zostać zwiększony do 500 km, a nawet jeszcze więcej.

defence-ua.com / Kresy.pl