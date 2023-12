Ukraiński politolog: Poroszenko miał wysłać przez Orbana sygnał, że jest gotów przymusić Ukrainę do pokoju

Wiceminister Junus-Bek Jewkurow w bieżącym roku był już delegowany do Afryki. Na początku września odwiedził on Mali i Burkina Faso - dwa kraje, w których niedawno władzę przejęli tak antyzachodnio nastrojeni wojskowi. Komentatorzy twierdzili wówczas, że Jewkurow przybył, by porozumieć się w kwestii nowych form współpracy w związku ze śmiercią Jewgienija Prigożyna i spadkiem znacznie jego firmy najemniczej, która operowała intensywnie właśnie w Afryce. W niedzielę rosyjski wiceminister przybył do trzeciego państwa spośród trzech najbardziej skłonnych do zmiany swoich międzynarodowych powiązań - Nigru.

Narodowa Rada Ocalenia Ojczyzny, rząd wojskowy kraju, który doszedł do władzy po obaleniu prezydenta Mohameda Bazouma w lipcu, podała informację o wizycie Jewkurowa nie uściślając jednak czego dotyczyły rozmowy. Wiadomo, że rozmówcą Rosjanina był minister obrony Nigru Salifu Modi. To drugie spotkanie Jewkurowa z Modim, pierwsze odbyło się 16 września w sąsiednim Mali, podkreśla piszący o sprawie portal Wiedomosti. Jednak France24 twierdzi, że Jewkurowa przyjął także sam przywódca nigerskich władz wojskowych gen. Abdourahamane Tchiani.