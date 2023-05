F-16 dla Ukrainy. USA podały warunek

Prezydent USA Joe Biden poinformował swoich odpowiedników z G7 o decyzji dot. “koalicji myśliwców” F-16 – oświadczył Jake Sullivan, doradca Bidena ds. bezpieczeństwa narodowego. Jak wskazał, istnieje jednak warunek.

Biden przekazał przywódcom państw G7, którzy biorą udział w spotkaniu w japońskiej Hiroszimie, że USA będą wspierać wspólne szkolenia ukraińskich pilotów na myśliwcach czwartej generacji, w tym odrzutowcach F-16. “Wojska amerykańskie również będą szkolić ukraińskich pilotów w obsłudze odrzutowców” – oświadczył Jake Sullivan, cytowany w sobotę przez BBC. Wyrażą też zgodę na przekazanie Ukrainie myśliwców. Istnieje jednak warunek.

“Dostarczyliśmy to, co obiecaliśmy Ukrainie do przeprowadzenia efektywnej ofensywy. (…) Dotarliśmy do momentu, w którym nadszedł czas, aby spojrzeć w przyszłość i powiedzieć czego Ukraina będzie potrzebować, jako część przyszłej siły do ​​obrony przed rosyjską agresją” – powiedział Sullivan.

“W miarę rozwoju szkolenia w nadchodzących miesiącach będziemy współpracować z naszymi sojusznikami, aby ustalić, kiedy samoloty zostaną dostarczone, kto je dostarczy i ile” – podkreślił.

Zaznaczył jednak, że przekazane Ukrainie myśliwce będą wykorzystywane wyłącznie do celów obronnych, a Stany Zjednoczone nie będą umożliwiać ani wspierać ataków na terytorium Rosji.

Wskazał też, że USA nie przekażą Ukrainie myśliwców z zasobów własnych.

Wcześniejsze doniesienia medialne sugerowały, że administracja Bidena zasygnalizowała europejskim sojusznikom w ostatnich tygodniach, iż Stany Zjednoczone zezwolą im na eksport myśliwców F-16 na Ukrainę.

Jak pisaliśmy, premierzy Wielkiej Brytanii i Holandii zapowiedzieli, że będą pracować na rzecz zbudowania międzynarodowej koalicji, aby umożliwić Ukrainie pozyskanie czy zakup myśliwców F-16. Miało to miejsce przy okazji szczytu Rady Europy na Islandii.

Zwracaliśmy uwagę, że prezydent Andrzej Duda został zapytany, czy Polska może do takiej koalicji dołączyć. W odpowiedzi zaznaczył, że Polska jest w pierwszej trójce krajów pomagających Ukrainie, zaraz po Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii.

W kwestii możliwości przekazania Ukrainie jakiś polskich myśliwców F-16, Andrzej Duda zaznaczył, że Polska ma ich „relatywnie bardzo niewielką liczbę”. Zapewnił zarazem, że strona polska jest gotowa wspierać szkolenie pilotów ukraińskich.

bbc.com / Kresy.pl