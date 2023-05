Pijany Ukrainiec kierował cysterną z olejem napędowym. Miał prawie 3 promile

Tarnowska policja zatrzymała pijanego kierowcę z Ukrainy. Kierował cysterną wypełnioną olejem napędowym. Miał prawie 3 promile alkoholu.

W centrum Tarnowa obywatel Ukrainy wymusił pierwszeństwo na innym samochodzie osobowym i kierował się w stronę Góry Św. Marcina ulicą J. Dąbrowskiego – podał w czwartek portal Radia Kraków. Inni kierowcy zawiadomili policję o zdarzeniu. Ciężarówkę zatrzymano w okolicy pętli autobusowej u stóp Góry św. Marcina.

Okazało się, że kierowca cysterny – obywatel Ukrainy – miał niemal 3 promile alkoholu. Twierdził, że pomylił drogi.

Ukrainiec został zatrzymany. Stracił prawo jazdy. Cysterna została przekazana drugiemu kierowcy, którego wskazał właściciel firmy.

Na początku maja pijany kierowca z Ukrainy doprowadził do śmiertelnego wypadku drogowego. W zdarzeniu zginęła 29-letnia pasażerka peugeota a 5-letnie dziecko z niegroźnymi obrażeniami zostało przetransportowane śmigłowcem do szpitala. Ukrainiec trafił do aresztu. Grozi mu do 12 lat więzienia.

Pod koniec kwietnia policja zatrzymała 33-letniego obywatela Ukrainy, który na ul. Cystersów w Gdańsku groził bronią przypadkowo napotkanej osobie. W ciągu kilku minut od zgłoszenia policjanci zatrzymali sprawcę oraz zabezpieczyli pistolet pneumatyczny, który miał przy sobie. Miał prawie 2,5 promila alkoholu w organizmie. Kiedy wytrzeźwiał, usłyszał zarzut kierowania gróźb karalnych.

Pod koniec marca policjanci zatrzymali 40-letniego obywatela Ukrainy, który ukradł samochód zaparkowany przed jedną z posesji w gminie Brzesko. Uszkodzony, poszukiwany pojazd a w nim nietrzeźwego złodzieja odnaleziono na stacji benzynowej w Brzesku.

radiokrakow.pl / Kresy.pl