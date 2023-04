Pijany Ukrainiec groził bronią przechodniowi. Wpadł w ręce policji

Amerykański portal Stars and Stripes poinformował w poniedziałek, że misja tankowania w powietrzu sił powietrznych USA w Europie została przeniesiona z Niemiec do Polski. Docelowo do bazy w Polsce ma zostać przeniesionych 19 latających tankowców.

Tankowce US Air Force Reserve i Air National Guard miały wylecieć ostatnio z bazy lotniczej Spangdahlem w Niemczech i udać się do bazy w Powidzu. To element operacji Copper Arrow, która ma na celu zwiększenie możliwości tankowania w powietrzu przez siły NATO. Docelowo do bazy w Polsce ma przybyć 19 latających tankowców - podkreśla portal Stars and Stripes.

Nie wskazano, jakie konkretnie maszyny zostają relokowane do Polski. Może chodzić o samoloty KC-135 Stratotanker, KC-10 Extender lub najnowszy amerykański tankowiec powietrzny KC-46 Pegasus - podkreśla Stars and Stripes.