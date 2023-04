Ukrainiec podejrzany o zabójstwo. Miał zadać ponad 50 ciosów 60-latkowi

Policjanci z Głogowa zatrzymali obywatela Ukrainy podejrzanego o dokonanie zabójstwa. Miał zadać ponad 50 ciosów 60-latkowi.

Policja poinformowała o sprawie w środowym komunikacie. „16 kwietnia br. około godziny 5:10 Oficer Dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Głogowie przyjął zgłoszenie dotyczące ujawnienia zwłok mężczyzny leżącego w swoim mieszkaniu. Na miejscu policjanci zastali zgłaszającego nietrzeźwego obywatela Ukrainy oraz leżące na łóżku zwłoki 60-letniego najemcy mieszkania posiadające ślady pobicia. Na miejscu zostały wykonane czynności procesowe pod nadzorem Prokuratora Rejonowego w Głogowie z udziałem biegłego lekarza z zakresu medycyny sądowej oraz Komendanta Powiatowego Policji w Głogowie. W wyniku przeprowadzonych czynności ustalono, iż denat został dotkliwie pobity i z uwagi na możliwość udziału zgłaszającego w zdarzeniu, został on zatrzymany celem wytrzeźwienia i przeprowadzenia z nim czynności procesowych” – podaje policja.

„Przeprowadzona sekcja zwłok 60-latka wykazała, że mężczyzna doznał ponad 50 ran tłuczonych, które mogły zostać zadane narzędziem tępokrawędzistym jak również pięściami lub kopnięciami. Jak ustalono, bezpośrednią przyczyną zgonu było duże krwawienie spowodowane obrażeniami ciała” – czytamy.

Ukrainiec usłyszał zarzut zabójstwa. Sąd Rejonowy w Głogowie na wniosek prokuratury zastosował wobec mężczyzny 3-miesięczny areszt. Za popełnione przestępstwo grozić mu może kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności. Aktualnie trwają czynności zmierzające do wyjaśnienia wszystkich okoliczności tego zdarzenia.

W ubiegły piątek, w miejscowości Płazów, cieszanowscy policjanci zatrzymali do kontroli drogowej 30-letniego obywatela Ukrainy, który kierował autobusem bez koła. Policjanci zatrzymali dowód rejestracyjny pojazdu, ukarali kierowcę mandatem w wysokości 3000 zł i zabronili dalszej jazdy.

Pod koniec marca policjanci zatrzymali 40-letniego obywatela Ukrainy, który ukradł samochód zaparkowany przed jedną z posesji w gminie Brzesko. Uszkodzony, poszukiwany pojazd a w nim nietrzeźwego złodzieja odnaleziono na stacji benzynowej w Brzesku.

Wcześniej otwoccy policjanci podczas interwencji zatrzymali 46-letniego obywatela Ukrainy. Mężczyzna od lipca 2022 roku miał znęcać się nad 20-letnią konkubiną. Sąd zastosował wobec niego tymczasowy areszt na okres 3 miesięcy. Teraz grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności.

Podawaliśmy, że policjanci z Częstochowy zatrzymali 33-letniego obywatela Ukrainy, który dokonał kradzieży rozbójniczej w jednym ze sklepów. 33-latek ukradł towar, a gdy interweniował pracownik ochrony, próbował ugodzić go śrubokrętem. Sprawca został tymczasowo aresztowany, grozi mu 10 lat więzienia. Wcześniej dokonał także 21 innych kradzieży.

Niedawno policjanci z warszawskiego Śródmieścia zatrzymali obywatela Ukrainy poszukiwanego przez Interpol za udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się przemytem osób z Ukrainy do Polski i dalej na zachód.

W połowie marca zatrzymany został 31-letni Ukrainiec, który odpowie za kierowanie pojazdem i spowodowanie kolizji w stanie nietrzeźwości, a także narażenie dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. Kierując Volkswagenem Polo stracił panowanie nad pojazdem i zjechał na przeciwległy pas ruchu doprowadzając do zderzenia z 45 letnim kierującym Volkswagenem Sharan. Obywatel Ukrainy w pojeździe przewoził 4 letniego syna, którego po zdarzeniu pozostawił bez opieki uciekając do lasu.

Wcześniej kierowca z Ukrainy został zatrzymany do rutynowej kontroli na autostradzie A1 w Godowie. Miał prawie promil alkoholu we krwi. Wiózł cztery inne samochody.

Straż Graniczna zapobiegła z kolei wywiezieniu z Polski trzech kradzionych samochodów o łącznej wartości ponad 300 tys. złotych. Usiłowali je wywieźć z Polski dwaj obywatele Ukrainy i ob. Rumunii.

W lutym policja zatrzymała 17-letniego Ukraińca, który dźgnął nożem 21-latka. Został tymczasowo aresztowany.

Podawaliśmy także, że pijany Ukrainiec w Bielsku Białej niszczył zaparkowane auta – wyrywał lusterka, wycieraczki, wybijał szyby. W chwili zatrzymania był kompletnie pijany. Miał prawie dwa promile.

Niedawno policja zatrzymała dwóch obywateli Ukrainy i ob. Mołdawii. Ma to związek z licznymi włamaniami do domów i mieszkań w powiecie pszczyńskim.

Przypomnijmy, że na początku lutego policjanci z komisariatu we Wrzeszczu do sprawy rozboju zatrzymali trzech obywateli Ukrainy w wieku 19, 27 i 40 lat. W trakcie zdarzenia sprawcy zaatakowali mężczyznę, który wsiadł do auta z oznaczeniami taksówki.

Pod koniec stycznia w Poznaniu Ukrainiec wtargnął do przepuszczającego go na pasach auta i odgryzł kobiecie kawałek ucha. Mężczyzna uszkodził wcześniej kilka samochodów. Został zatrzymany.

W połowie stycznia policjanci z Częstochowy zatrzymali 21-letniego obywatela Ukrainy, który kierował dostawczym oplem w stanie nietrzeźwości. Jak się okazało, kierujący wcześniej włamał się do tego pojazdu i ukradł go z terenu jednej z firm w Bytomiu. O tym, że kierujący oplem porusza się całą szerokością autostrady zawiadomił świadek. Ukraińcowi grozi do 10 lat więzienia.

Jak informowaliśmy, na początku stycznia funkcjonariusze Straży Granicznej z placówek w Medyce i Korczowej zatrzymali dwa auta o szacunkowej wartości 78 tys. zł. Obywatele Ukrainy usiłowali wywieźć je z Polski. „To pierwsze w tym roku pojazdy z przestępstwa ujawnione na podkarpackiej granicy” – podkreśla SG.

Także 18 grudnia dwóch obywateli Ukrainy próbowało wywieźć z Polski kradzionego mercedesa i bmw. Samochody o łącznej szacunkowej wartości 110 tys. zł zatrzymali funkcjonariusze Straży Granicznej z placówki w Korczowej.

Na początku listopada policjanci z Czechowic-Dziedzic zatrzymali dwóch obywateli Ukrainy, którzy pobili 21- letniego mężczyznę. Do zdarzenia doszło przed jednym ze sklepów w Czechowicach-Dziedzicach. Sprawcy usłyszeli zarzuty.

Przypomnijmy, że pod koniec października ub. r. policja w Nowym Tomyślu w województwie wielkopolskim zatrzymała obywatela Ukrainy, który prowadził auto mając w organizmie prawie 6 promili alkoholu. Mężczyzna odpowie przed sądem za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości. Grozi mu kara do 2 lat pozbawienia wolności, sądowy zakaz prowadzenia pojazdów i wysoka grzywna.

