Ukrainiec odpowie za zabójstwo. Podczas ucieczki przed policją śmiertelnie potrącił kobietę

Do Sądu Okręgowego w Legnicy trafił akt oskarżenia przeciwko 24-letniemu Ukraińcowi Vadymowi L., który uciekając przed policją wjechał samochodem w młodą kobietę, powodując jej śmierć. Odpowie za zabójstwo w zamiarze ewentualnym.

Do zdarzenia doszło 19 lipca 2023 r. na Osiedlu Sienkiewicza w Legnicy, gdy pijany Vadym L. uciekał przed policją, która próbowała zatrzymać go do kontroli. Wcześniej 24-letni Ukrainiec pił alkohol z innymi osobami. Gdy nad ranem wsiadł za kierownicę Forda Focusa i ruszył w miasto, miał we krwi ok. 2,4 promila alkoholu. Kierując autem naruszył też dwa wyroki polskich sądów, które zakazywały mu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 2 i 3 lat. We wtorek prokuratura poinformowała, że akt oskarżenia w tej sprawie trafił do Sądu Okręgowego w Legnicy.

19 lipca 2023 r. nad ranem samochód kierowany przez Vadyma L. został dostrzeżony przez policjantów, którzy szukali go krążąc po mieście w oznakowanym radiowozie. Wcześniej na Komendę Miejską Policji w Legnicy wpłynęło zgłoszenie o nietrzeźwym kierowcy wsiadającym do samochodu pod jednym ze sklepów, więc patrole rozglądały się za autem odpowiadającym opisowi.

Funkcjonariusze wezwali Ukraińca do zatrzymania się za pomocą sygnałów świetlnych i dźwiękowych. Kierujący pojazdem nie posłuchał poleceń, lecz przyspieszył, by uciec policji.

“Jak wskazał w opinii biegły z zakresu ruchu drogowego, oskarżony poruszał się osiedlową ulicą z prędkością 75-80 km/h” – informuje prokurator Lidia Tkaczyszyn, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Legnicy. Tymczasem na drodze obwiązywało ograniczenie prędkości do 30 km/h.

“Jak wynika z ustaleń śledztwa, głęboko nietrzeźwy oskarżony, który w rejonie zakrętu i skrzyżowania stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na lewą stronę drogi, gdzie uderzył przodem auta w prawidłowo poruszającą się poboczem pokrzywdzoną, przerzucając ją za ogrodzenie jednego z domów” – poinformowała prok. Tkaczyszyn.

“Uderzeniem samochodem oskarżony spowodował u pokrzywdzonej szereg ciężkich obrażeń ciała, które skutkowały jej zgonem na miejscu zdarzenia” – dodała. Kierowany przez Vadyma L. samochód uderzył następnie w zaparkowane na osiedlowej uliczce auta, co uniemożliwiło 24-latkowi dalszą ucieczkę.

Mężczyzna odpowie za zabójstwo w zamiarze ewentualnym. “W świetle zgromadzonych dowodów Vadym L. kierując samochodem w ustalonym stanie oraz w opisany sposób, a zatem w stworzonej przez niego sytuacji drogowej, co najmniej godził się z możliwością potrącenia i pozbawienia życia pokrzywdzonej kobiety, co uzasadniało oskarżenie wymienionego o zabójstwo” – podkreśla prokurator Lidia Tkaczyszyn.

“W tym konkretnym przypadku prowadzony przez oskarżonego na drodze publicznej samochód był przedmiotem służącym do popełnienia tej zbrodni. Oskarżony przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów. Nie potrafił wyjaśnić swojego postępowania. Z opinii psychiatrycznej o oskarżonym wynika, że jest on uzależniony od alkoholu, co jednak nie miało wpływu na jego poczytalność tempore criminis” – dodaje.

Mężczyzna jest tymczasowo aresztowany.

