Ukraińska armia otrzymała nowy radar 35D6M

Zmodernizowany radar przeciwlotniczy 35D6M, m.in. o przedłużonym zasięgu, został przekazany ukraińskiej armii.

Ukraińskie, państwowe przedsiębiorstwo Iskra przekazała Siłom Zbrojnym Ukrainie nowy system radarowy 35D6M. Poinformował o tym we wtorek państwowy, ukraiński koncern Ukroboronprom.

„Stacja radiolokacyjna 35D6M to nowoczesny system radarowy o przedłużonym zasięgu, poprawionych parametrach analizy trajektorii i poszerzonej funkcjonalności z uwagi na nowoczesne rozwiązania w zakresie oprogramowania” – czytamy na oficjalnej stronie Ukroboronprom. Dodano też, że radar ten może pracować w niemal wszystkich warunkach klimatycznych i w terenie górskim.

Ponadto, nowy radar może być dodatkowo wyposażony w zdalne stacje robocze, co ma pomóc w pełnym sterowaniu stacją radiolokacyjną z odległości do 300 metrów. Istnieje też możliwość opcjonalnego wyposażenia radaru w sprzęt do bezpośredniej współpracy z rakietowymi systemami obrony powietrznej.

35D6M to zmodernizowana wersja radaru 35D6, bardzo popularnego w przestrzeni poradzieckiej, będącego np. głównym radarów kompleksów przeciwlotniczych S-300. To mobilny, dookólny, trójwspółrzędny radar konstrukcji radzieckiej służący do wykrywania celów powietrznych i ich identyfikacji. Znany jest też jako ST68U lub 19Ż6. Produkowane były od lat 80. XX wieku.

Kompleks Naukowo-Produkcyjny Iskra, według strony ukraińskiej, to czołowy konstruktor i producent naziemnych systemów radiolokacyjnych w ramach ukraińskiej zbrojeniówki. To zarazem biuro konstruktorskie i zakład produkcji elektromaszynowej, pod jedną marką „Iskra”. W rezultacie transformacji Ukroboronromu, wokół „Iskry” zostanie utworzony branżowy holding „Radarni systemy”. W jego skład wejdzie 10 odpowiednio sprofilowanych przedsiębiorstw koncernu.

Niedawno informowaliśmy, że Departament Obrony USA zlecił ukraińskiej firmie Iskra dostawę nowych systemów radarowych do S-300. Służyć mają one do ćwiczenia ataków dronów na te systemy. Chodzi o radary 36D6, które po raz pierwszy do amerykańskiej armii trafiły w 2008 roku. Mobilny radar 3D do obserwacji przestrzeni powietrznej 36D6-M1 jest przeznaczony do stosowania jako część nowoczesnych zautomatyzowanych systemów obrony powietrznej, zespołów przeciwlotniczych wyrzutni rakietowych oraz do wykrywania nisko latających celów powietrznych w aktywnym i pasywnym zagłuszaniu, a także do kontroli ruchu lotniczego. zarówno do celów wojskowych, jak i cywilnych.

ukroboronprom.com.ua / defence-ua.com / Kresy.pl