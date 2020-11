USA kupuje od Ukrainy radary, aby ćwiczyć ataki dronów na S-300

Departament Obrony USA zlecił ukraińskiej firmie Iskra dostawę nowych systemów radarowych do S-300. Służyć mają one do ćwiczenia ataków dronów na systemy S-300.

W niedawnym wywiadzie dla Opk.com.ua, główny projektant należącej do UkrOboronProm Iskry, Dmitro Semenov, powiedział, że kilka dni temu podpisano kolejną umowę na dostawę do Stanów Zjednoczonych radarów opracowanych przez ukraińską firmę.

„Mamy dobre doświadczenia w dostarczaniu radarów do Stanów Zjednoczonych. O ile wiemy, radary te są aktywnie wykorzystywane, a klienci są całkowicie zadowoleni z jakości dostarczonych produktów ”- powiedział w wywiadzie Semenov. „Co więcej, rozwija się nasza współpraca z partnerami amerykańskimi: zaledwie kilka dni temu podpisano kolejną umowę na dostawę naszych systemów radarowych do Stanów Zjednoczonych”.

Chodzi o radary 36D6, któe po raz pierwszy do amerykańskiej armii trafiły w 2008 roku. Jak podał portal globaldefensecorp.com, ich ostatnia dostawa (w różnych wariantach) miała miejsce w zeszłym roku. Radary mają posłużyć do ćwiczeń ataków dronów na systemy obrony przeciwlotniczej S-300.

Mobilny radar 3D do obserwacji przestrzeni powietrznej 36D6-M1 jest przeznaczony do stosowania jako część nowoczesnych zautomatyzowanych systemów obrony powietrznej, zespołów przeciwlotniczych wyrzutni rakietowych oraz do wykrywania nisko latających celów powietrznych w aktywnym i pasywnym zagłuszaniu, a także do kontroli ruchu lotniczego. zarówno do celów wojskowych, jak i cywilnych.

Kresy.pl / globaldefensecorp.com / opk.com.ua / defence-blog.com