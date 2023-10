Ukrainiec groził nożem funkcjonariuszom Straży Granicznej. Przewoził nielegalnych imigrantów pod wpływem narkotyków

Obywatel Ukrainy przemycał imigrantów pod wpływem narkotyków. Podczas zatrzymania groził nożem funkcjonariuszom Straży Granicznej. Mężczyzna trafił do aresztu.

Straż Graniczna poinformowała o sprawie we wtorek. “Funkcjonariusze z Placówki SG w Zielonej Górze, w Gubinie, próbowali zatrzymać do kontroli zmierzającego w kierunku granicy z Niemcami dostawczego fiata na polskich tablicach rejestracyjnych. Kierowca pojazdu nie zastosował się do wydawanych mu sygnałów do zatrzymania się i z dużą prędkością zaczął uciekać. Podjęto za nim pościg. W okolicach miejscowości Wałowice mężczyzna nagle zatrzymał pojazd, wyskoczył i próbował zbiec” – czytamy.

Następnie funkcjonariusze SG oddali strzały ostrzegawcze. Okazało się jednak, że kierowca nie zamierzał się poddawać. “Wyjął nóż i zaczął grozić najpierw funkcjonariuszowi SG, następnie stwierdził, że sam się okaleczy. Na miejsce zdarzenia wezwano ratowników medycznych, policjantów z negocjatorem oraz straż pożarną. Po rozmowie z policyjnym negocjatorem mężczyzna odłożył nóż i został zatrzymany przez funkcjonariuszy” – podaje Straż Graniczna.

Okazało się, że kierowca pojazdu, 26-letni obywatel Ukrainy, w przestrzeni ładunkowej busa zamierzał dowieźć do Niemiec grupę cudzoziemców.

Funkcjonariusze SG po przeszukaniu samochodu znaleźli w drzwiach kierowcy woreczek z białą substancją (0,5 grama), która po sprawdzeniu narkotestem okazała się być kokainą. Badanie wykonane na obecność narkotyków w organizmie kuriera także dało wynik pozytywny.

Ukraińca zatrzymano i przedstawiono zarzuty organizowania przekroczenia wbrew przepisom polsko-niemieckiej granicy, niedostosowanie się do polecenia zatrzymania pojazdu, czynnej napaści na funkcjonariusza oraz prowadzenia pojazdu pod wpływem środka odurzającego. Decyzją sądu zastosowano wobec obywatela Ukrainy środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Za popełnione przestępstwa mężczyźnie grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. Dalsze czynności w tej sprawie prowadzi Policja.

Obcokrajowcy stanowili 90 proc. osób zatrzymanych w ubiegłym roku za pomoc przy nielegalnym przekraczaniu granicy (art. 264. § 3. kodeksu karnego). Wśród zatrzymanych było najwięcej Ukraińców i Gruzinów. Podobnie wyglądała sytuacja rok wcześniej.

Także w 2021 roku 90 proc. osób zatrzymanych za przemyt nielegalnych imigrantów stanowili cudzoziemcy. Zwracaliśmy uwagę, że wówczas w statystykach SG też dominowali obywatele Ukrainy i Gruzji.

Z kolei wśród osób poszukiwanych w 2021 roku przez policję na podstawie artykułu 264 § 3 kodeksu karnego (organizowanie nielegalnej imigracji) także zdecydowanie dominowali obcokrajowcy. Stanowili wówczas prawie 70 proc. poszukiwanych w związku ze wspomnianym artykułem.

Jak informowaliśmy, statystycznie najwięcej przestępstw popełniają w Polsce Ukraińcy, jednak okazuje się, że najczęściej dopuszczają się ich Gruzini. W poniedziałek Rzeczpospolita powołała się na dane Komendy Głównej Policji, która w lipcu znów podała statystyki dot. przestępczości cudzoziemców. Na początku roku odmówiła podania ich portalowi Kresy.pl, tłumacząc to m.in. „prośbami ambasad” i niechęcią do „piętnowania” poszczególnych narodowości.

