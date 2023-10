Ukrainiec chciał przemycić Afgańczyków do Niemiec

Dwóch obywateli Afganistanu zatrzymali funkcjonariusze Straży Granicznej tuż przed granicznym mostem w Słubicach. Zatrzymano także obywatela Ukrainy, który miał ich przerzucić do Niemiec.

Funkcjonariusze z Placówki SG w Świecku, patrolujący rejon mostu granicznego w Słubicach, skontrolowali zaparkowaną tam osobową toyotę na litewskich tablicach rejestracyjnych. Kierowcą pojazdu był 29-letni obywatel Ukrainy, który przewoził 2 migrantów pochodzących z Afganistanu. Cudzoziemcy oświadczyli, że zniszczyli swoje dokumenty. Ujawnili, że za podróż z Afganistanu do Niemiec każdy z nich zapłacił po 6 tysięcy euro. Z Białorusi przedostali się na Litwę, a następnie przez Polskę mieli dostać się do Niemiec. Zatrzymany wraz z nimi obywatel ukrainy zabrał ich z Warszawy.

Zostali zatrzymani za usiłowanie przekroczenia wbrew przepisom polsko-niemieckiej granicy. Usłyszeli zarzuty, przyznali się i dobrowolnie poddali się karze 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na 2 lata próby. Ponadto wobec cudzoziemców wszczęto postępowania w sprawie zobowiązania ich do powrotu. Do czasu wydania decyzji o konieczności opuszczenia naszego kraju zostali umieszczeni w jednym ze strzeżonych ośrodków dla cudzoziemców.

Obywatel Ukrainy został zatrzymany za udzielenie im pomocy w usiłowaniu przekroczenia wbrew przepisom granicy z Polski do Niemiec. Usłyszał zarzuty i złożył obszerne wyjaśnienia, co przyczyniło się do tego, że wobec cudzoziemca prokurator nie wnioskował o tymczasowy areszt. Za pomocnictwo w przekroczeniu granicy państwowej wbrew przepisom we współdziałaniu z innymi osobami grozi mu kara pozbawienia wolności do lat 3.

Jak czytamy w poniedziałkowym komunikacie SG, poprzedniej doby 60 cudzoziemców usiłowało przedostać się nielegalnie z Białorusi do Polski. W pobliżu Dubiczy Cerkiewnych grupa cudzoziemców rzucała kamieniami i gałęziami w polskie patrole. “Nikt nie doznał obrażeń” – podkreśla Straż Graniczna.

W dn.01.10 do🇵🇱próbowało nielegalnie przedostać się z🇧🇾60 cudzoziemców m. in.ob. Iranu,Iraku

Zdarzenia miały miejsce na odcinkach z #PSGBiałowieża #PSGCzeremcha#PSGDubiczeCerkiewne grupa cudzoziemców po stronie🇧🇾rzucała kamieniami i gałęziami w patrole🇵🇱

To kolejne tego typu zdarzenie w ostatnim czasie. W ubiegłym tygodniu Straż Graniczna informowała, że grupa ponad 40 młodych mężczyzn, wyposażonych m.in. szpadle i łopaty, szukało sposobu na nielegalne przekroczenie polsko-białoruskiej granicy w rejonie Puszczy Białowieskiej.

Nielegalna migracja cały czas jest wspierana przez białoruskie służby. Strona białoruska bierze czynny udział w organizowaniu nielegalnego przekraczania granicy polsko – białoruskiej przyprowadzając, przywożąc w jej pobliże osoby, które chcą nielegalnie dostać się do krajów Europy Zachodniej.

W 2021 roku białoruskie władze sztucznie wywołały kryzys migracyjny. Mińsk zaczął sprzedawać „wizy turystyczne” migrantom z Bliskiego Wschodu oraz Afryki Północnej. W efekcie tysiące nielegalnych imigrantów usiłowały przekroczyć polsko-białoruską granicę.

