Demograf: do Polski przyjechały ok. 2 mln imigrantów, podobna liczba Polaków wyjechała z Polski

Do początku 2022 roku do Polski przyjechały ok. 2 mln imigrantów, głównie z Ukrainy. „Mniej więcej tyle samo Polaków wyjechało z Polski, więc można powiedzieć, że ten ubytek został wyrównany” – powiedział demograf, prof. Piotr Szukalski (UŁ).

W rozmowie z PAP prof. Piotr Szukalski, demograf z Uniwersytetu Łódzkiego powiedział, że według szacunkowych danych GUS za granicą przebywa obecnie około 2,3 mln Polaków, przy czym 1,7 mln żyje na emigracji co najmniej rok. Jednocześnie, do przełomu 2021/2022 roku do Polski przyjechało około 2 mln obcokrajowców, głównie Ukraińców. Przed wybuchem wojny rosyjsko-ukraińskiej, było ich w Polsce około 1,3-1,5 mln, a ponadto, w naszym kraju żyło kilkaset imigrantów z innych państw.

„Mniej więcej tyle samo Polaków wyjechało z Polski, więc można powiedzieć, że ten ubytek został wyrównany” – powiedział prof. Szukalski. Zaznaczył jednak, że nie może tu być mowy „o rekompensowaniu” strat demograficznych w związku z napływem uchodźców z Ukrainy.

„Z moich doświadczeń (…) wynika, że rząd ukraiński zdecydowanie dąży, aby dzieci uchodźców raczej uczyły się online w ukraińskich szkołach, niż włączały do polskiego systemu edukacji; podobna zasada ma dotyczyć studentów. Chodzi o to, aby ci młodzi ludzie nie utracili więzi ze swoim krajem i powrócili do niego natychmiast po zakończeniu wojny” – twierdzi demograf.

Badacz uważa zarazem, że dane dotyczące emigracji i imigracji są znacząco zawyżone. Przykładowo, większość osób, które wyjeżdżają z kraju, z różnych powodów nie wymeldowują się. Przypomniał, że w 2006 roku, gdy odpływ Polaków z kraju był najintensywniejszy, oficjalnie saldo migracji wynosiło mniej niż 40 tysięcy. Jednocześnie, z badań wynikało, że w owym roku z Polski wyemigrowało około 200 tys. ludzi.

W kwestii migracji powrotnych zwrócono uwagę na to, co wynika z danych GUS dotyczących ostatniego spisu powszechnego. Wśród mieszkających w Polsce dzieci oraz młodzieży w wieku 5-15 lat zaczęły pojawiać się duże liczby osób urodzonych za granicą. Według prof. Szukalskiego, to ponad 20 tys. w każdym roczniku. „To dla mnie ewidentny dowód na migracje powrotne” – komentuje.

Demograf zaznaczył też, że migrują w zdecydowanej większości osoby w wieku reprodukcyjnym. Przypomniał, że po 2004 roku, gdy zaczęły się masowe wyjazdy Polaków na Zachód, w Wielkiej Brytanii odnotowano bardzo dużo małżeństw mieszanych oraz „po 40 tys. porodów rocznie dotyczących kobiet pochodzących z Polski”. Jego zdaniem, w obecnych statystykach migracji powrotnych widać ten „polski boom urodzeniowy w Wielkiej Brytanii”. Zaznaczył przy tym, że Polski rodziły dzieci również w innych krajach, np. w Irlandii, Norwegii czy w Hiszpanii.

W tym kontekście, prof. Szukalski powiedział, że z kolei w Polsce w ostatnich latach można dostrzec „ukraiński boom urodzeniowy”. O ile w 2015 roku w naszym kraju urodziły się 704 dzieci obywatelek Ukrainy, o tyle w ubiegłym roku roku było to już 6560. Jednocześnie, 7 lat temu Polskę jako miejsce stałego zamieszkania wskazywało 70 proc. rodzących Ukrainek, podczas gdy w 2021 roku – 99,6 proc.

Zdaniem demografa, migracje powrotne rekompensują tylko niewielką część utraconego potencjału biologicznego. Uważa, że dotyczy to także napływu Ukraińców, zwłaszcza w kontekście najlepiej wykształconych specjalistów.

Przypomnijmy, że z nowego opracowania zamówionego przez Unię Metropolii Polskich wynika, że w maju br. liczba obywateli Ukrainy w Polsce spadła do 3,37 mln, lecz nadal stanowili oni 8-procentowy odsetek mieszkańców Polski. Aktualnie 28 proc. wszystkich mieszkańców Wrocławia to Ukraińcy. Ukraińcy stanowią najwyższy odsetek w porównaniu z ogólną liczbą mieszkańców w Rzeszowie – 37 proc.

Przypomnijmy też, że jeszcze przed rozpoczęciem wojny, w 2021 r. padł rekord liczby wystawionych obcokrajowcom zezwoleń na pracę w Polsce i oświadczeń dotyczących zatrudnienia pracowników ze Wschodu. W ubiegłym roku wystawiono cudzoziemcom prawie 3 mln takich dokumentów. To ponad 30 proc. więcej niż rok wcześniej.

Przypomnijmy, że pod koniec maja br. premier Mateusz Morawiecki mówił, że na tę chwilę można zakładać, iż w Polsce może zostać nawet 70 proc. uchodźców z Ukrainy, czyli ponad milion osób. Twierdził zarazem, że Polska już dzisiaj nie dopłaca do tej grupy, bo Ukraińcy pracują, płacą podatki i „zostawiają w polskiej gospodarce swoje pieniądze”.

Jak pisaliśmy, badanie socjologiczne pracowni ARC Rynek i Opinia wykazało, że 27% dorosłych ukraińskich uchodźców deklaruje pozostanie w Polsce nawet po zakończeniu wojny na Ukrainie. Może to być około pół miliona osób. Odsetek ten jest najwyższy wśród Ukraińców w najmłodszej grupie wiekowej (30%) oraz wśród osób pracujących (również 30%). Jednocześnie, do tej pory zdecydowana większość ukraińskich uchodźców (83%) nie podjęła w Polsce pracy. Może się to zmienić, ponieważ 54% deklaruje chęć jej podjęcia. 78% tych, którzy nie znają polskiego, ma zamiar uczyć się go (choćby samodzielnie), lub już się go uczy.

Według raportu dotyczącego uchodźców z Ukrainy zaprezentowanego pod koniec kwietnia na Europejskim Kongresie Ekonomicznym w Katowicach przed wojną w Polsce było ok. 1,5 mln Ukraińców. Migracja wojenna spowodowała, że liczba osób mieszkających w Polsce sięgnęła 41,5 mln. Z raportu wynika, że aktualnie w Polsce mieszka prawie 3,2 mln obywateli Ukrainy, z czego 2,2 mln w największych aglomeracjach miejskich. Według stanu na 1 kwietnia br., w Polsce przebywało około 1,7 mln ukraińskich uchodźców, natomiast według raportu Ośrodka Badań nad Migracjami z końca kwietnia, liczbę uchodźców oszacowano na 1,4-1,55 mln. Szef KPRM Michał Dworczyk 25 kwietnia br. twierdził, że „opierając się na danych z logowań z telefonów komórkowych do polskiej sieci z ukraińskich telefonów, możemy powiedzieć, że mamy między 1,5 a 2 mln wojennych uchodźców w Polsce”.

PAP / Kresy.pl