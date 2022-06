Rząd wzywa Ukraińców do osiedlania się na polskiej prowincji

Minister w kancelarii premiera Agnieszka Ścigaj zapowiedziała działania rządu zachęcające Ukraińców do osiedlania się na wsi i mniejszych miastach.

Ścigaj, wywodząca się z ruchu Kukiz ’15, ostatnio w kole Polskie Sprawy, została kilka dni temu powołana do rządu między innymi po to by zająć się kwestią milionów ukraińskich imigrantów i uchodźców. W poniedziałkowym wywiadzie telewizyjny nowa minister zapowiedziała, że rząd będzie starał się doprowadzić do osiedlania Ukraińców na polskiej prowincji.

„Chcemy zachęcić Ukraińców, aby z dużych miast przeprowadzili się na prowincję, bo tam będzie mieszkanie, praca, tam także są duże potrzeby, bo polska wieś się trochę wyludnia” – słowa Ścigaj zacytował portal Bankier.pl. Minister chce zaoferować przybyszom lokale komunalne za niski czynsz. Jak twierdzi Ścigaj polskie gminy dysponują takimi zasobami. Według minister, średnio, na każdą 15–20-tysięczną gminę przypada około 30–40 pustostanów.

„Można je wykorzystać pod wynajem, wydzierżawić je od prywatnych właścicieli na potrzeby mieszkań komunalnych, na przykład na 5-6 lat. Gmina wzięłaby za to odpowiedzialność, korzystałaby, dając możliwość zamieszkania rodzinom” – powiedziała Ścigaj.

Sugerowała ona, że w małych miejscowościach niektórym osobom łatwiej znaleźć pracę niż w miastach.

Przypomnijmy, że jeszcze przed rozpoczęciem wojny, w 2021 r. padł rekord liczby wystawionych obcokrajowcom zezwoleń na pracę w Polsce i oświadczeń dotyczących zatrudnienia pracowników ze Wschodu. W ubiegłym roku wystawiono cudzoziemcom prawie 3 mln takich dokumentów. To ponad 30 proc. więcej niż rok wcześniej.

Informowaliśmy, że pod koniec ubiegłego roku w ZUS do ubezpieczeń emerytalnego i rentowego zgłoszono niemal 872 tys. obcokrajowców z około 160 państw. Obywatele Ukrainy stanowili najliczniejszą grupę (635 tys. ubezpieczonych). Systematycznie rośnie także liczba Białorusinów pracujących w Polsce.

Przyjęta w listopadzie ub. roku przez Sejm nowelizacja wprowadza znaczące ułatwienia dla zatrudniania w Polsce pracowników ze Wschodu, głównie Ukraińców. Wydłużono im z 6 do 24 miesięcy możliwość pracy na zwykłe oświadczenie od pracodawcy. Dodatkowo, firmy uznane przez rząd za strategicznie ważne dla gospodarki i chcące zatrudniać obcokrajowców będą miały pierwszeństwo.

