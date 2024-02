Ukraińcy zatrzymani za organizowanie przemytu ludzi [+WIDEO]

Pięciu obywateli Ukrainy zaangażowanych w organizowanie nielegalnego przekroczenia granicy naszego państwa zatrzymali funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej. Działania prowadzono na terenie województwa wielkopolskiego i mazowieckiego.

Funkcjonariusze Grupy Zamiejscowej Placówki SG w Bobrownikach we współdziałaniu z funkcjonariuszami Wydziału Zabezpieczenia Działań Podlaskiego Oddziału SG i Placówki SG Poznań – Ławica, w ramach śledztwa prowadzonego pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Łomży, 13 lutego br. zatrzymali 5 obywateli Ukrainy.

Cudzoziemcom w wieku od 20 do 38 lat przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się organizowaniem nielegalnego przekroczenia granicy państwa wbrew przepisom. Mężczyźni zajmowali się procederem przewożenia nielegalnych migrantów spod granicy polsko-białoruskiej do granicy polsko-niemieckiej.

Jednemu z podejrzanych udowodniono, iż co najmniej 41 cudzoziemcom zorganizował nielegalne przekroczenie polsko-białoruskiej granicy. Każdemu z zatrzymanych grozi do 8 lat pozbawienia wolności. Na podstawie zgromadzonego materiału procesowego ustalono, że organizatorzy za udany przerzut przez Polskę do Niemiec otrzymywali za każdego przewiezionego migranta kwotę od 750 USD do 900 USD.

Po wykonaniu czynności procesowych w Prokuraturze Okręgowej w Łomży, wobec podejrzanych obywateli Ukrainy zostały wszczęte postępowania administracyjne, w ramach którego wydano decyzje zobowiązujące cudzoziemców do opuszczenia terytorium naszego kraju. Dodatkowo otrzymali zakazy wjazdu do Strefy Schengen na 5 lat.

Funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej systematycznie realizują czynności skutkujące zatrzymaniem i doprowadzeniem do prokuratury organizatorów nielegalnego przekroczenia granicy naszego państwa. Działania prowadzone są na terenie całego kraju.

Od początku tego roku zatrzymano 14 pomocników i organizatorów w nielegalnym przekroczeniu granicy polsko – białoruskiej (13) i polsko – litewskiej (1).

Ukraińcy i Gruzini dominują w przemycie nielegalnych imigrantów. Straż Graniczna przekazała w lutym 2023 r. portalowi Kresy.pl, że obcokrajowcy stanowili w poprzednim roku 90 proc. osób zatrzymanych za pomoc przy nielegalnym przekraczaniu granicy (art. 264. § 3. kodeksu karnego). Wśród zatrzymanych było najwięcej Ukraińców i Gruzinów. Podobnie wyglądała sytuacja rok wcześniej.

