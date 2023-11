Ukraińcy coraz mniej ufają władzy, szczególnie rządowi i parlamentowi [SONDAŻ]

Od maja 2022 roku do października 2023 roku zaufanie Ukraińców do prezydenta spadło o 21 pkt. proc. Rządowi ufa 39 proc. badanych, a parlamentowi jedynie 21 proc.

Jak wynika z badań przeprowadzonych ostatnio przez Kijowski Międzynarodowy Instytut Socjologii (KMIS) Ukraińcy, wraz z coraz dłuższym czasem trwania wojny z Rosją, mają coraz mniejsze zaufanie do władzy. O ile na początku widoczny był efekt „zjednoczenia się pod sztandarem”, o tyle teraz efekt ten jest już dużo słabszy.

W październiku br. zaufanie względem prezydenta Wołodymyra Zełenskiego deklarowało 76 proc. respondentów. To o 15 pkt. proc. mniej niż w maju 2022 roku. O tyle samo wzrósł odsetek tych, którzy nie ufają Zełenskiemu.

Prezydent cieszy się jednak relatywnie bardzo dużym zaufaniem społeczeństwa w porównaniu do innych ośrodków władzy na Ukrainie. Dotyczy to szczególnie rządu Denysa Szmyhala oraz parlamentu.

Obecnie, zaufanie względem rządu Szmyhala deklaruje tylko 39 proc. Ukraińców, podczas gdy ponad połowa (58 proc.) nie ufa jego gabinetowi. Dla porównania, w maju 2022 roku rządowi ufało aż 74 proc., a nie ufało 19 procent.

Jeszcze gorej wygląda sytuacja w przypadku Werchownej Rady. Ufa jej tylko 21 proc. badanych, a aż 76 proc. twierdzi, że nie ma do niej zaufania. Blisko półtora roku temu ukraińskiemu parlamentowi ufało jeszcze 58 proc. Ukraińców.

W zasadzie w ogóle nie zmieniło się nastawienie ukraińskich respondentów do władz lokalnych. Zaufanie ma do nich połowa badanych, a 46 proc. nie ma. To takie same wyniki, jak w maju 2022 r.

Jednocześnie, Ukraińcy wciąż w przytłaczającej większości mają zaufanie do swoich sił zbrojnych (98 proc., spadek o 4 pkt. proc.) oraz do ochotników (87 proc.).

Ponadto, od maja 2022 roku do października br. odsetek Ukraińców, uważających, że sprawy Ukrainy idą w dobrym kierunku, spadł z 68 do 60 procent. W przypadku osób, których zdaniem sprawy te idą zdecydowanie w słusznym kierunku, spadł z 32 do 17 procent. Jednocześnie, z 16 do 29 procent wzrósł odsetek tych, którzy uważają, że Ukraina idzie w niedobrym kierunku.

Przeczytaj: Tylko 1 proc. Ukraińców uważa, że Ukraina powinna przeprosić Polskę za rzeź wołyńską [SONDAŻ]

Espreso.tv / Kresy.pl