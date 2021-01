Ukraina: zaprezentowano pierwsze szczegóły nowej rakiety powietrze-ziemia [ +VIDEO]

Ukraińskie biuro konstrukcyjne „Piwdenne” zaprezentowało szczegóły „Błyskawki”, nowej rakiety naprowadzanej typu powietrze-ziemia, przeznaczonej dla sił powietrznych Ukrainy.

Na opublikowanym przez KB „Piwdenne” filmie promocyjnym (od 5:41) pokazano wizualizację rakiety „Błyskawka”, przede wszystkim jej modułową budowę. Składa się z kilku sekcji: silnika, awioniki, głowicy bojowej i systemu naprowadzania.

Ukraiński portal „Defense Express” pisze, że na podstawie wizualizacji można przypuszczać, że w rakiecie zastosowano silnik strumieniowy, umożliwiający osiąganie prędkości naddźwiękowej, szacunkowo rzędu 2-2,5 tys. km/godz.

Bezpośrednio za silnikiem znajduje się sekcja awioniki, z systemami sterowania i nawigacji – inercjalnej i satelitarnej. Dzięki temu, system GPS może być wykorzystywany jako dodatkowy. Analogiczne rozwiązanie zastosowano w systemie przeciwokrętowych rakiet kierowanych Neptun. Dalej znajduje się głowica bojowa i, prawdopodobnie, radiowysokościomierz. Na wizualizacji rakietę przedstawiono z aktywną głowiną samonaprowadzającą, przy czym wiadomo o możliwości użycia pasywnej głowicy samonaprowadzającej, do niszczenia stacji radarowych przeciwnika, a także podobnej, wykorzystującej zestaw kanałów optycznych i radarowych. Nie wiadomo, jakie zastosowanie miałoby mieć 6 elementów umieszczonych w górnej części rakiety.

Jak pisaliśmy wcześniej, „Błyskawka” / „Błyskawica” to naddźwiękowa rakieta naprowadzana powietrze-ziemia, przeznaczona do niszczenia różnych celów naziemnych, morskich, jak również „radiokontrastowych w odległości operacyjno-taktycznej”, do 110 km. Podczas środkowej fazy lotu naprowadzanie odbywa się dzięki systemowi nawigacji inercjalnej w połączeniu z systemem GPS. W fazie końcowej, naprowadzanie prowadzone jest przez jedną z trzech głowic: pasywną (dla „celów radiokontrastowych”), pół-aktywną dla celów morskich oraz optyczno-radarową dla celów naziemnych. Ta ostania ma być pod względem działania analogiczna do tej stosowanej w przypadku operacyjno-taktycznych kompleksów rakietowych Sapsan.

Producent deklaruje, że rakiety mogą być przenoszone przez samoloty Su-24 lub zmodernizowane Su-27, a także przez inne typy samolotów. Na razie nie wiadomo nic konkretnego na temat finansowania czy ram czasowych dla stworzenia tej broni.

Obecnie, ukraińskie siły powietrzne nie posiadają rakiet o takich możliwościach jak Błyskawica. Używana rakieta Ch-31 pochodzi jeszcze z czasów radzieckich i potrzebuje modernizacji lub wymiany na inną.

defence-ua.com / Kresy.pl