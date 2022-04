Rzecznik Pentagonu o samolotach dla Ukrainy: myliłem się

Rzecznik Pentagonu, John Kirby, sprostował swoje słowa i wyjaśnił, że Ukraina nie otrzymała żadnych całych samolotów, bojowych, lecz części potrzebne do uruchomienia maszyn niezdatnych do użytku. Ukraińcy mieli dzięki temu naprawić i uruchomić ponad 20 myśliwców.

Jak pisaliśmy, we wtorek rzecznik Pentagonu, John Kirby powiedział, że Ukraińcy otrzymali dodatkowe samoloty i części do samolotów, żeby mogli zwiększyć liczebność swojej floty powietrznej. Nie podał jednak żadnych szczegółów. W środę na oficjalnym profilu Dowództwa Sił Powietrznych Ukrainy zamieszczono komunikat. Zaznaczono w nim, że Ukraina nie otrzymała z zagranicy żadnych „nowych samolotów”, lecz części zamienne.

W środę Kirby sprostował swoją wypowiedź, wyjaśniając, że jak dotąd siły ukraińskie nie otrzymały żadnych samolotów.

„Myliłem się, mówiąc, w czasie przeszłym, że dostali całe samoloty. Żałuję tego błędu” – powiedział rzecznik Pentagonu. Tłumaczył, że błędnie myślał, iż „inny kraj złożył ofertę” Ukrainie.

„Ukraińcy otrzymali, dzięki koordynacji i zaopatrzeniu Stanów Zjednoczonych, wystarczającą ilość części zamiennych i dodatkowego sprzętu, dzięki czemu byli w stanie uruchomić więcej płatowców w swojej flocie, niż mieli dwa-trzy tygodnie temu” – zaznaczył.

Dzięki tym dostawom, pochodzącym z krajów europejskich, Ukraińcom najwyraźniej udało się naprawić i uruchomić paręnaście samolotów bojowych. Reporter „Foreign Policy” Jack Detsch poinformował, powołując się na wysokiego rangą urzędnika Pentagonu, że dzięki wykorzystaniu części dostarczonych z Europy, Ukraina uzupełniła swoje siły o ponad 20 myśliwców. Były to maszyny nieoperacyjne, które naprawiono i oddano do użytku.

