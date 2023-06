Ukraina prosi Niemcy o więcej czołgów Leopard 2

Wiceminister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Melnyk zaapelował do Berlina o dostarczenie większej ilości niemieckich czołgów Leopard 2.

Ma to związek z utratą pierwszych czołgów dostarczonych przez zachodnich sojuszników. „Armia ukraińska desperacko potrzebuje znacznie więcej zachodnich czołgów bojowych, bojowych wozów piechoty i innych pojazdów opancerzonych” – oświadczył Melnyk, cytowany w poniedziałek przez portal Europejska Prawda. „Każdy Leopard 2 jest dosłownie na wagę złota w czasie decydującej ofensywy” – dodał.

Jego zdaniem Niemcy mogą przekazać Ukrainie więcej niż 18 już dostarczonych czołgów, ponieważ w zapasach Bundeswehry znajduje się ponad 300 sztuk. Obecna liczba mogłaby zostać „potrojona bez narażania zdolności Niemiec do obrony” – stwierdził były ambasador Ukrainy w Berlinie.

Melnyk zaapelował też o przekazanie ukraińskiej armii „kolejnych 60 bojowych wozów piechoty Marder”.

Wiceszef MSZ Ukrainy powtórzył też żądanie dostarczenia Ukrainiec pocisków manewrujących Taurus oraz niemieckich myśliwców.

Ukraina zwróciła się pod koniec maja br. do rządu Niemiec o dostarczenie rakiet dalekiego zasięgu Taurus. Przypomnijmy, że minister obrony Niemiec Boris Pistorius, odniósł się wcześniej do propozycji Rodericha Kiesewettera, eksperta ds. wojskowości z opozycyjnej CDU, by dostarczyć Ukrainie rakietowe pociski manewrujące typu Taurus KEPD 350. Ma do tego sceptyczne podejście. Oświadczył, że nie zamierza zagłębiać się w każdego rodzaju system uzbrojenia i udzielać „hipotetycznych odpowiedzi na hipotetyczne pytania”.

eurointegration.com.ua / Kresy.pl