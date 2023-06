Ukraińcy stracili pierwszy czołg Leopard 2 [+VIDEO]

Straż Graniczna poinformowała o sprawie w poniedziałkowym komunikacie. "Funkcjonariusze SG zatrzymali do kontroli drogowej, na jednej z dróg powiatu żagańskiego, 2 volkswageny, mercedesa i jeepa na polskich i niemieckich tablicach rejestracyjnych. Okazało się, że pojazdami kierowali Gruzini, w wieku od 28 do 46 lat. Kierowcy, narażając życie i zdrowie pasażerów, 'upchnęli' do czterech samochodów 38 cudzoziemców z zamiarem przewiezienia ich do Niemiec" - podano w komunikacie.

Cudzoziemcy nie posiadali dokumentów uprawniających ich do wjazdu i pobytu na terytorium Polski. Stwierdzono, że 37 pasażerów pojazdów to obywatele Turcji. W zatrzymanej grupie był także jeden obywatel Afganistanu. "Wszyscy zostali zatrzymani za usiłowanie przekroczenia polsko-niemieckiej granicy wbrew przepisom. W paszportach cudzoziemców funkcjonariusze SG odkryli serbskie stemple wjazdowe, co potwierdza, że w celu dotarcia do Europy wykorzystali tzw. szlak bałkański" - podkreśla Straż Graniczna.