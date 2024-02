Turecki myśliwiec 5. generacji odbył pierwszy lot. Ujawniono nagranie

W środę turecki samolot wielozadaniowy 5. generacji KAAN zaliczył swój dziewiczy lot. Opracowano go w ramach programu TF-X (Turkish Fighter – Experimental).

Prototyp samolotu TF-X KAAN wystartował w środę rano z lotniska położonego 35 km na północny-zachód od Ankary. Lot trwał 11 minut. Miał na celu sprawdzenie działania wszystkich systemów pokładowych. Nagranie lotu opublikował koncern Turkish Aerospace Industries (TAI).

KAAN successfully completed its first flight. May it be good for our country!🇹🇷✈️ https://t.co/keD63Vohoa

Za sterami maszyny zasiadał pilot doświadczalny Barbaros Demirbaş.

Samolot wystartował w środę wczesnym rankiem i przez krótki czas pozostawał w powietrzu. Myśliwiec wzbił się na wysokość 2 tys. 500 m i osiągnął prędkość 230 węzłów. Następnie wrócił do bazy w pobliżu Ankary.

“To jeden z dumnych dni tureckiego przemysłu obronnego. Nasz rodzimy samolot bojowy KAAN pomyślnie ukończył dziś swój dziewiczy lot” – oświadczył prezydent Turcji Recep Tayyip Erdoğan. Jak dodał, to “krok milowy” w rozwoju projektu.

WATCH | Türkiye’s Homegrown Fighter Jet KAAN Conducts Maiden Test Flight

KAAN, a fighter jet made in Türkiye, conducted its maiden test flight on Wednesday, the Turkish Aerospace Industries (TAI) said. The first fifth generation fighter jet manufactured domestically aims to… pic.twitter.com/Oyley4UwVM

— INDEPENDENT PRESS (@IpIndependent) February 21, 2024