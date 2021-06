Raport ONZ: dron-zabójca „polował” w Libii na ludzi bez polecenia

Raport Rady Bezpieczeństwa ONZ ds. Libii ujawnił, że w marcu ub.r. konwoje przeciwnika zostały zaatakowane przez turecki dron STM Kargu-2, który wystartował, zidentyfikował i zaatakował wojska przeciwnika bez udziału człowieka.

W zeszłym roku w Libii autonomiczna broń wyprodukowana w Turcji – dron STM Kargu-2 – mogła „ścigać i zdalnie angażować” wycofujących się żołnierzy lojalnych wobec libijskiego generała Khalifa Haftara, wynika z niedawnego raportu Panelu Ekspertów ONZ na temat Libii. Jak podkreśla „The Bulletin”, być może oznacza to nowy rozdział w historii rozwoju broni autonomicznej, która być może będzie wykorzystywana do do walki i zabijania ludzi w oparciu o sztuczną inteligencję.

Dron Kargu-2 produkowany jest przez turecką firmę STM. Osiąga prędkość do 145 km/godz. i może pozostawać w powietrzu przez pół godziny, kierowany przez operatora na dystansie do 10 km. Może on polecieć nad obszar docelowy, zebrać potrzebne informacje, a następnie przeprowadzić atak samobójczy lub wrócić do bazy. Bezzałogowiec ten posiada też zaawansowane zdolności działania autonomicznego, dzięki algorytmom „uczącej się maszyny”. Dzięki temu może samodzielnie wykrywać, identyfikować i śledzić cele. Według dostępnych informacji, drony te mogą też operować w rojach liczących do 20 maszyn. Można zamontować im małe głowice odłamkowo-burzące, termobaryczne lub kumulacyne. Latem ub. roku turecka armia zamówiła 500 tego rodzaju bezzałogowców.

Raport ONZ nazywa Kargu-2 śmiercionośną bronią autonomiczną. Jego twórca, STM, zachwala zdolności broni przeciwpiechotnej w filmie, pokazującym Kargu stromo nurkujące w kierunku celu pośrodku grupy manekinów.

Gdyby ktoś zginął w autonomicznym ataku, prawdopodobnie byłby to historyczny pierwszy znany przypadek użycia do zabijania broni autonomicznej opartej na sztucznej inteligencji. Raport ONZ mocno sugeruje, że tak było, zauważając, że śmiercionośne systemy broni autonomicznej przyczyniły się do licznych ofiar śmiertelnych wśród załóg systemu rakiet ziemia-powietrze Pantsir S-1, ale nie jest to jednoznaczne.

„Śmiertelne autonomiczne systemy uzbrojenia zostały zaprogramowane do atakowania celów bez konieczności przesyłania danych między operatorem a amunicją: w rzeczywistości jest to prawdziwa zdolność +znajdź, strzel i zapomnij+” – czytamy w raporcie panelu ekspertów Rady Bezpieczeństwa ONZ ds. Libii. .

Wiele osób , w tym Steven Hawking i Elon Musk, powiedziało, że chcą zakazać tego rodzaju broni, twierdząc, że nie potrafi ona odróżnić cywilów od żołnierzy, podczas gdy inni twierdzą, że będzie ona kluczowa w przeciwdziałaniu szybkim zagrożeniom, takim jak roje dronów i może faktycznie zmniejszyć ryzyko dla cywilów, ponieważ będzie popełniać mniej błędów niż systemy broni kierowanej przez człowieka.

Rządy w Organizacji Narodów Zjednoczonych debatują, czy potrzebne są nowe ograniczenia użycia broni autonomicznej w walce. Jednak to, czego społeczność globalna nie zrobiła odpowiednio, to stworzenie wspólnego obrazu ryzyka. Rozważenie kompromisów między ryzykiem a korzyściami będzie skutkowało różnymi ocenami osobistymi, organizacyjnymi i narodowymi, ale ustalenie, gdzie leży ryzyko, powinno być obiektywne – podkreśla „The Bulletin”.

Human Rights Watch wezwał do położenia kresu tak zwanym „zabójczym robotom” i prowadzi kampanię na rzecz „prewencyjnego zakazu rozwoju, produkcji i używania w pełni autonomicznej broni”.

