Ukraina wzywa Iran do ujawnienia wszystkich szczegółów zestrzelenia ukraińskiego samolotu pasażerskiego

„Pilnie wzywamy Iran do pełnego i dokładnego wyjaśnienia wydarzeń i decyzji, które doprowadziły do ​​tej przerażającej katastrofy lotniczej, w tym konkretnych środków, które zagwarantują, że nigdy więcej się to nie powtórzy. Nasze kraje pociągną Iran do odpowiedzialności za wymierzanie sprawiedliwości i dopilnują, aby Iran dokonał pełnych odszkodowań rodzinom ofiar i krajów dotkniętych”.

Wcześniej informowaliśmy, że rząd Iranu przeznaczył w środę 30 grudnia po 150 000 dolarów dla rodzin każdej ze 176 ofiar zestrzelonego w styczniu przez irańską obronę powietrzną ukraińskiego samolotu pasażerskiego. „Gabinet zatwierdził jak najszybsze przekazanie 150 000 dolarów lub równowartości w euro rodzinom ofiar katastrofy ukraińskiego samolotu”.

W miniony wtorek ukraiński minister spraw zagranicznych Dmytro Kuleba przekazał, że jego kraj nie otrzymał jeszcze żadnego oficjalnego oświadczenia o wysokości odszkodowań dla ofiar katastrofy lotniczej.

Boeing 737 Ukraine International Airlines (UIA) został zestrzelony wkrótce po starcie 8 stycznia, zginęli wszyscy znajdujący się na pokładzie. Pasażerowie pochodzili z Ukrainy, Iranu, Kanady, Afganistanu, Wielkiej Brytanii i Szwecji.

Iran początkowo obwinił katastrofę o problem techniczny, a później przyznał się do nieumyślnego zestrzelenia samolotu i pomylenia go z „wrogim celem” pośród wzmożonych napięć wkrótce po tym, jak siły amerykańskie zabiły najważniejszego irańskiego generała Kasema Solejmaniego w Iraku.

W swoim końcowym raporcie z katastrofy, opublikowanym w połowie lipca, agencja lotnicza przyznała się do „błędu ludzkiego”, obwiniając za incydent wadliwie działający system radarowy, który spowodował problemy z komunikacją z odpowiedzialną jednostką wojskową.

Kresy.pl/Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy