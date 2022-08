Trump chce likwidacji ministerstwa edukacji. „Ameryka jest na skraju przepaści”

Były prezydent USA Donald Trump zaapelował w czasie sobotniego przemówienia w Teksasie o likwidację ministerstwa edukacji w związku z kwestią „edukacji seksualnej”. „Nie możesz uczyć o Biblii, ale możesz uczyć dzieci, że Ameryka jest zła i że mężczyźni mogą zajść w ciążę” – wskazał. „Ameryka jest na skraju przepaści” – podkreślił Trump. Wyraził opinię, że kraj stanie się niedługo „Wenezuelą na sterydach”.

W sobotę Donald Trump przemawiał na „Conservative Political Action Conference” w Dallas w Teksasie. „Powinniśmy zlikwidować Departament Edukacji” – powiedział Trump. Wyraził opinię, że w całym kraju powinny obowiązywać surowe zakazy nauczania dzieci nieodpowiednich treści w szkołach. „Szkolna modlitwa jest zabroniona, ale pokazy drag queen są dozwolone. Nie możesz uczyć o Biblii, ale możesz uczyć dzieci, że Ameryka jest zła i że mężczyźni mogą zajść w ciążę” – wskazał były prezydent USA.

Trump: „School prayer is banned but drag shows are allowed … You can’t teach the Bible but you can teach children that America is evil and that men are able to get pregnant.” pic.twitter.com/uNZVMsYB6r

„Żaden nauczyciel nie powinien mieć prawa uczyć naszych dzieci o osobach transpłciowych bez zgody rodziców” – powiedział.

Trump skrytykował stan amerykańskiego państwa. „Ameryka jest na skraju przepaści, a nasz ruch jest jedyną siłą na Ziemi, która może ją uratować” – oświadczył.

„Będzie to Wenezuela na dużą skalę lub Wenezuela na sterydach. To właśnie dzieje się z naszym krajem” – dodał.

Były prezydent USA odniósł się także do kwestii posiadania broni palnej. „Zamiast odbierać broń praworządnym Amerykanom, odbierzmy ją brutalnym przestępcom” – powiedział.

Donald Trump skomentował także sprawę ubiegania się o urząd prezydenta w wyborach w 2024 roku. Nie ogłosił jednak swojej kandydatury. „Gdybym zgodził się milczeć, prześladowania Donalda Trumpa natychmiast by ustały. Chcą, żebym to zrobił, ale nie mogę tego zrobić i nie zrobię tego, ponieważ kocham nasz kraj” – oświadczył.

Trump: „If I agreed to stay silent … the persecution of Donald Trump would stop immediately. That’s what they want me to do, but I can’t do that and I will not do that because I love our country.” pic.twitter.com/ilbmdVzprf

