Amerykanie nie wycofają się z Iraku

Departament Stanu USA oświadczył, że Stany Zjednoczone nie będą prowadzić rozmów z rządem Iraku na temat wycofania amerykańskich wojsk z tego kraju.

W oświadczeniu wydanym w piątek przez rzecznika Departamentu Stanu Morgana Ortagusa napisano, że obecnie Amerykanie nie zamierzają rozmawiać z Irakijczykami na temat wycofania swoich wojsk z Iraku a jedynie o tym, jak „najlepiej przywrócić (…) strategiczne partnerstwo” z tym krajem. Zaznaczono przy tym, że „Ameryka na dobre jest siłą na Bliskim Wschodzie”.

Według amerykańskiej dyplomacji misją amerykańskiej obecności w Iraku jest walka z ISIS oraz ochrona „Amerykanów, Irakijczyków i partnerów koalicyjnych”.

Zdaniem Departamentu Stanu konieczna jest rozmowa pomiędzy USA a irackim rządem nie tylko o kwestiach bezpieczeństwa, ale także o „finansowym, gospodarczym i dyplomatycznym partnerstwie” z Irakiem. „Chcemy być przyjacielem i partnerem suwerennego, dostatniego i stabilnego Iraku” – stwierdziła amerykańska dyplomacja.

USA nie tylko nie wycofają się z Iraku, ale także toczą rozmowy o zwiększeniu roli NATO w tym kraju, co jest zgodne z powtarzanymi przez Donalda Trumpa apelami o większe zaangażowanie krajów Sojuszu na rzecz obrony – ujawnił rzecznik Ortagus.

Jak pisaliśmy, w niedzielę parlament Iraku podjął niewiążącą rezolucję wzywającą do opuszczenia Iraku przez obce wojska. Dzień później irackie władze otrzymały list od generała Korpusu Piechoty Morskiej Stanów Zjednoczonych Williama Seely’ego, w którym napisano, że Amerykanie przygotowują się do opuszczenia Iraku „w poszanowaniu irackiej suwerenności”. Pentagon nazwał ten list „pomyłką”, zauważając, że nie był on podpisany. Według Departamentu Stanu był to szkic listu, który został „nabyty” przez jednego z irackich urzędników i nie ma on żadnej wartości. W czwartek premier Iraku Adil Abd al-Mahdi zwrócił się do Departamentu Stanu o opracowanie „mapy drogowej” dotyczącej wycofania się sił USA z Iraku.

