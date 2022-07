Tass: rakiety hipersoniczne Cyrkon na rosyjskich okrętach wojennych już we wrześniu

Hipersoniczny pocisk rakietowy systemu Cyrkon ma zostać wprowadzony do użytku na rosyjskich okrętach nawodnych we wrześniu tego roku – podała agencja TASS, powołując się na źródło zbliżone do ministerstwa obrony Rosji.

Informację dotyczącą hipersonicznego pocisku rakietowego systemu Cyrkon podała w czwartek agencja TASS. Powołała się na swoje źródło, zbliżone do ministerstwa obrony Rosji.

„Państwowe testy rakiety zostały zakończone, a wszystkie dokumenty dopuszczające tę broń do służby zostały przyjęte. Spodziewane jest, że Cyrkon zostanie wprowadzony do służby w Marynarce Wojennej we wrześniu” – twierdzi źródło cytowane przez TASS.

Dodano, że jak dotąd informacja ta nie została potwierdzona oficjalne. Wcześniej strona rosyjska podawała, że system hipersoniczny Cyrkon powinien uzyskać gotowość operacyjną na rosyjskich nawodnych okrętach wojennych przed końcem 2022 roku.

Przypomnijmy, że pod koniec maja br. rosyjskie ministerstwo obrony poinformowało o wystrzeleniu hipersonicznego pocisku manewrującego Cyrkon z fregaty „Admirał Gorszkow” z Morza Barentsa do celu znajdującego się na Morzu Białym, w odległości 1000 km.

Tuż przed agresją na Ukrainę, Rosjanie przeprowadzili ćwiczenia, podczas których, jak podano, „okręty wojenne i okręty podwodne Floty Północnej i Czarnomorskiej wystrzeliły pociski manewrujące Kalibr i pocisk hipersoniczny Cyrkon przeciwko celom morskim i naziemnym.

W marcu 2021 roku podano, że w ramach modernizacji rosyjskie, wielozadaniowe okręty podwodne Projektów 949A i 971 zostaną uzbrojone w rakiety manewrujące Kalibr i rakiety przeciwokrętowe Oniks, a także, podobnie jak nowsze jednostki Projektu 885, w rakiety hipersoniczne Cyrkon.

Przypomnijmy, że w styczniu ubiegłego roku resort obrony Rosji oświadczył, że próby państwowe rosyjskich pocisków hipersonicznych Cyrkon mają zakończyć się pod koniec 2021 roku, a w 2022 roku mają ruszyć seryjne dostawy tej broni. Potrzebne były jeszcze próby odpalania „hipersoników” z okrętów podwodnych. Nie sprecyzowano jednak wówczas, kiedy miałyby one ruszyć. Pod koniec września 2021 roku Rosjanie poinformowali, że zakończyli testy powietrzne systemu rakietowego Cyrkon. Podczas testów, rakiety były wystrzeliwane z fregaty „Admirał Gorszkow”. Informowano wtedy, że kolejna seria testów systemu Cyrkon ma rozpocząć się w listopadzie i miała potrwać do 2022 roku. Później miało rozpocząć się dostarczanie systemu do rosyjskich sił zbrojnych. W październik ub. roku dowódca Floty Północnej poinformował o zakończeniu prób pocisku hipersonicznego Cyrkon na okręcie podwodnym.

Tass / Kresy.pl