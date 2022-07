Putin podpisał doktrynę morską Rosji

Rosja obchodzi 31 lipca Dzień Marynarki Wojennej i właśnie w to święto Władimir Putin podpisał dokument dotyczący jej sfery działania.

Doktryna morska ma być dokumentem określającym uwarunkowania strategiczne Rosji na morzach i oceanach i sposoby reagowania na nie. „Główne wyzwania i zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego i zrównoważonego rozwoju Federacji Rosyjskiej związane z oceanem światowym to: strategiczny kurs USA na dominację na oceanie światowym i ich globalny wpływ na rozwój procesów międzynarodowych, w tym związanych z wykorzystaniem komunikacji transportowej i zasobów energetycznych oceanu światowego” – agencja RIA Nowosti zacytowała nowy dokument.

Wymienia on wśród zagrożeń także „przybliżenie infrastruktury wojskowej NATO do granic Rosji” oraz uruchomienie natowskich ćwiczeń na wodach przylegających do terytorium Federacji Rosyjskiej.

W dokumencie napisano również o znacznym uzależnieniu Rosji od transportu morskiego i eksploatacji systemów rurociągów podmorskich, zbyt mało zaawansowanym stanie i składzie floty badawczej nieodpowiadającym współczesnych wymogom naukowym, międzynarodowych sankcjach przeciwko przedsiębiorstwom stoczniowym, kompleksu przemysłowego oraz przedsiębiorstwom naftowo-gazowym. W doktrynie morskiej podkreślono również brak wystarczającej liczby baz dla okrętów i okrętów Marynarki Wojennej poza Rosją.

Osobno, jako nowe zagrożenie ujmowane są pojawiające się i trudne do przewidzenia pandemie groźnych chorób. W ten sposób pandemia COVID-19 doprowadziła do niepewności geopolitycznej i globalnego kryzysu gospodarczego. Kryzys ten, zgodnie z doktryną, wiąże się z dążeniami wiodących obcych państw do zmiany porządku światowego, wzmocnienia tendencji do ograniczania procesów globalizacyjnych, walki o przywództwo w świecie, a także zwiększania roli gospodarek narodowych i rządu, w tym w dziedzinie działalności morskiej.

Prezydent Władimir Putin podpisał dekret zatwierdzający Doktrynę Morską przed rozpoczęciem Głównej Parady Morskiej w Petersburgu. Według niego Rosja otwarcie wyznaczyła granice i strefy swoich interesów narodowych – są to przede wszystkim wody Arktyki, wody Morza Czarnego, Ochockiego i Beringa, cieśniny Bałtyckie i Kurylskie. Rosja zapewni im ochronę stanowczo i za wszelką cenę – podkreślił Putin.

ria.ru/kresy.pl