Szojgu chce ekstradycji Hunki do Rosji

Zespół pięciu sędziów, na którego czele stoi prezes Sądu Najwyższego Indii D.Y. Chandrachud badał argumenty w tej sprawie od kwietnia do maja bieżącego roku i we wtorek ogłosił wyrok. Rozpoczynając czytanie zarządzenia, Chandrachud stwierdził, że istnieje pewien stopień „zgodności i rozbieżności co do tego, jak daleko musimy się posunąć” w sprawie małżeństw osób tej samej płci. Dwóch sędziów ze składu poparło zdanie prezesa, iż ewentualne wprowadzenie instytucji małżeństwa osób tej samej płci nie leży w kompetencji sądu. Dwóch, według "The Guardian" zgłosiło zdanie odrębne.



Orzeczenie to zapadło pięć lat po historycznym wyroku z 2018 r., kiedy Sąd Najwyższy Indii uchylił zakaz seksu homoseksualnego z czasów kolonialnych.