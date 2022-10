Kanada wyśle do Polski 40 instruktorów do szkolenia Ukraińców

Agencja prasowa Reuters przekazała we wtorek, że Kanada wyśle ​​40 instruktorów do Polski, aby wesprzeć wysiłki w szkoleniu sił ukraińskich w ramach swojego zobowiązania do zwiększenia pomocy wojskowej dla Ukrainy.



Jak przekazała agencja prasowa Reuters, Kanada wyśle ​​40 instruktorów do Polski, aby wesprzeć wysiłki w szkoleniu sił ukraińskich w ramach swojego zobowiązania do zwiększenia pomocy wojskowej dla Ukrainy.

Kanadyjskie Siły Zbrojne od 2015 roku przeszkoliły ponad 33 000 ukraińskiego personelu wojskowego i bezpieczeństwa, ale od lutego wstrzymały pewne działania szkoleniowe.

„Dzisiaj ogłaszam, że w nadchodzących tygodniach Kanada wyśle ​​do Polski około 40 instruktorów, aby pomóc polskim siłom zbrojnym w szkoleniu ukraińskich saperów w zakresie rozpoznania, materiałów wybuchowych, wydobycia i rozminowywania” – powiedziała na konferencji prasowej minister obrony Kanady Anita Anand.

Siły kanadyjskie pomogły również polskiemu wojsku i rządowi we wspieraniu ośrodków dla uchodźców oraz pomogły we wsparciu programów szkoleniowych w Wielkiej Brytanii – podała agencja Reuters.

Anand powiedziała, że dodatkowe szkolenie będzie uzupełniać kanadyjskie szkolenie nowych ukraińskich rekrutów w Wielkiej Brytanii oraz kanadyjskie szkolenie ukraińskiego personelu w zakresie użycia haubic M777.

Na początku października minister spraw zagranicznych Kanady wyraziła poparcie dla stanowiska Ukrainy, która złożyła wniosek o przystąpienie do NATO w trybie przyspieszonym.

W piątek podczas wspólnej konferencji prasowej z sekretarzem stanu Antony Blinkenem w Waszyngtonie, szefowa kanadyjskiej dyplomacji, Mélanie Joly potępiła decyzję Rosji o aneksji separatystycznych republik w Donbasie oraz obwodów zaporoskiego i chersońskiego. Ich zdaniem, przeprowadzone przy wsparciu Rosjan referenda były fikcyjne, będąc jedynie „politycznym teatrem”, by usprawiedliwić aneksję.

Jednocześnie, Joly nawiązała do złożenia przez władze Ukrainy wniosku o przystąpienie do NATO w trybie przyspieszonym. Oświadczyła, że Kanada popiera dążenie Ukrainy do przystąpienia do NATO.

Kanadyjska minister zaznaczyła, że stanowisko rządu w Ottawie pozostaje bez zmian. – Wierzymy w politykę otwartych drzwi NATO – powiedziała. Podkreśliła też, że Kanada zawsze wspierała przystąpienie Ukrainy do Sojuszu. Zapowiedziała też, że Kanada będzie dalej wspierać Ukrainę, w tym poprzez dostawy broni.

Kresy.pl/Reuters