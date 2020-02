Polka z pochodzenia będzie nową ambasador USA w Kanadzie

Nową ambasador USA w Kanadzie będzie urodzona i wykształcona w Warszawie Aldona Wos. Nominację ogłosił Biały Dom we wtorek, jej kandydaturę musi jeszcze zatwierdzić amerykański Senat.

Aldona Wos zastąpi Kelly Craft, która rozpoczęła pracę przy Organizacji Narodów Zjednoczonych w sierpniu ubiegłego roku. Od tego czasu Stany Zjednoczone nie miały ambasadora w Ottawie.

Aldona Wos z wykształcenia jest lekarką. Jej ojciec przeżył obóz koncentracyjny Flossenbürg. Podczas prezydentury Busha zasiadała w radzie US Holocaust Memorial, a następnie pełniła funkcję ambasadora USA w Estonii w latach 2004-2006. W ostatatnim czasie była wiceprzewodniczącą Commission on White House Fellowships, której zadaniem jest przedstawianie kandydatur do prezydenckich nominacji. Wos byłą także w przeszłości szefową departamentu zdrowia stanu Karolina Północna.

Wos i jej mąż, Louis DeJoy, to sponsorzy kampanii prezydenckiej Donalda Trumpa. W 2017 roku DeJoy wpłacił łącznie ponad 440 tys. dolarów na kampanię Trumpa, a w domu Wos i DeJoy odbyło się przynajmniej jedno spotkanie służące zbiórce pieniędzy na ten cel. Sama Wos przekazała ponad 760 tys. dolarów na wsparcie republikańskich kandydatów i przedsięwzięć powiązanych z republikanami – przypomniała agencja AP za ośrodkiem analitycznym Center for Responsive Politics.

DeJoy to były prezes firmy z branży logistycznej, New Breed Logistics, kupionej w 2014 r. przez XPO Logistics za 615 mln USD. DeJoy wycofał się z zarządzania firmą rok później. XPO Logistics to w Kanadzie dostawca dla m.in. Ikei.

Kanadyjczycy są zadowoleni z tej decyzji. Nie możemy się doczekać kontynuacji ścisłej współpracy z naszym największym i najważniejszym partnerem – napisało biuro wicepremiera Chrystii Freeland.

The Globe and Mail przywołuje opinię Christophera Sandsa, kanadyjskiego dyrektora waszyngtońskiego think tanku Woodrow Wilson International Center for Scholars, że nowa ambasador w Ottawie będzie miała kilka poważnych problemów związanych z relacjami USA–Kanada.

Wśród nich będzie forsowanie amerykańskiego stanowiska w sprawie zakazu uczestnictwa w budowie sieci 5G dla chińskiego Huawei.

To jeden z głównych problemów. Jej rolą jest przeforsowanie stanowiska administracji Trumpa odnośnie Huawei – powiedział Sands.

Inne trudne zagadnienie to toczące się w Kanadzie postępowanie ekstradycyjne wiceprezes Huawei Meng Wanzhou, zatrzymanej w 2018 r. na wniosek USA i powodujące stałe napięcia w relacjach Kanady z Chinami – Chińczycy w odwecie zatrzymali dwójkę Kanadyjczyków i nałożyli sankcje na kanadyjski rzepak i soję.

Premier Ministra Justin Trudeau twierdzi, że Waszyngton nie powinien podpisać żadnej „ostatecznej” umowy handlowej z Pekinem bez uprzedniej pomocy w przekonaniu Chin do uwolnienia dwóch Kanadyjczyków.

Sands zwrócił też uwagę, że „Wszyscy w Ottawie już wiedzą, jak połączyć się z Białym Domem. Dlatego często można ominąć ambasadora, ponieważ łatwiej jest pracować z kimś, kogo już znasz. To jest jej wyzwanie”. Wos będzie więc musiała udowodnić swoją użyteczność dla amerykańskiej dyplomacji. Ponadto będzie ona ambasadorem podczas kampanii prezydenckiej w USA, a „Kanadyjczycy mają swoje poglądy, nawet rząd Kanady będzie miał swoje opinie o tym, kto się w Ottawie podoba” – powiedział Sands.

Kresy.pl / The Globe and Mail / Onet.pl