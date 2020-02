Kanada: Wojsko planuje skrócić spódnice, aby zachęcić kobiety do służby

Kanadyjskie Siły Zbrojne postawiły sobie za cel, aby do 2026 roku kobiety stanowiły 25% żołnierzy. Zachęcić je do służby ma skrócenie spódnic i ukazanie w procesie rekrutacyjnym „społecznych i rozrywkowych aspektów życia w szeregach” – doniósł na początku tygodnia portal Ottawa Citizen.

Obecnie kobiety stanowią 15,9% kanadyjskich sił zbrojnych oraz, jak wskazują analitycy rekrutacyjni, ponad 50 proc. populacji Kanady. Biorąc pod uwagę trudności ze znalezieniem odpowiednich i zdolnych wnioskodawców z całej populacji w wieku od 17 do 30 lat, byłoby śmiesznie, gdyby CAF wykluczyło z rekrutacji połowę populacji – zauważono w jednym z dokumentów.

Wszystkie propozycje opisane przez portal Ottawa Citizen pochodzą z 85-stronnicowego raportu Tiger Team na temat rekrutacji kobiet do Kanadyjskich Sił Zbrojnych oraz z dokumentu Kampania dla kobiet 2019-2020. Autorką raportu Tiger Team jest ppłk. Suzanne Raby, zastępca dowódcy Grupy Rekrutacyjnej Kanadyjskich Sił Zbrojnych. Około 90% zespołu ppłk. Raby stanowiły kobiety.

Analitycy rekruatcyjni zauważyli, że kobiety niechętnie przystępują do wojska, ponieważ mają „dyskomfort związany z zawodem polegającym na walce” i pracą, która ma „potencjał zabijania ludzi (szczególnie niewinnych)”. Realne są również obawy związane z molestowaniem seksualnym w wojsku, a także poczucie, że weterani „nie są dobrze wspierani i często cierpią na PTSD”.

Ponadto młode kobiety są przekonane, że kariera w wojsku ograniczy ich życie osobiste i ich wolność. W związku z tym Tiger Team zaproponował, aby odpowiednio dopasować komunikaty rekrutacyjne, skupiając się na koleżeństwie i ukazaniu, że kanadyjskie wojsko to nie tylko walka, ale także misje obejmujące pomoc w przypadku katastrof i zadania z zakresu utrzymywania pokoju. Wedle zespołu należy także podkreślać równowagę między pracą i życiem młodej kobiety z Kanadyjskich Sił Zbrojnych. Jedna z propozycji rekrutacyjnego filmu przedstawia żołnierkę zdejmującą hełm pod koniec dnia, podczas gdy „współpracownicy płci męskiej i żeńskiej zbierają się i zgadzają na rozpalenie obozu na piaszczystej plaży". Później „grillują pianki, śmiejąc się i relaksując". Film ma ukazywać „przyjaźń", a zakończyć się sceną gdzie mężczyzna-współpracownik podrzuca kobietę do domu i czeka, aż bezpiecznie znajdzie się w środku. Takie obrazy tworzyłyby „zaufanie do współpracowników".

Zespół wskazł także na problem związany z mundurami dla kobiet, zauważając, że organizacja, która decyduje o stylu takich ubrań, w przeważającej części „składa się z mężczyzn w średnim wieku, których perspektywy nie odzwierciedlają aktualnych trendów wśród docelowej grupy demograficznej”. Zasugerowano modyfikację obecnej spódnicy – nowy model miałby być krótszy i smuklejszy. W związku z tym zauważono potrzebę zapewnienia żołnierkom nowych butów.

Kanadyjskie wojsko już ogłosiło, że więcej kobiet zostało dodanych do komitetu zajmującego sie umundurowaniem.

Kolejna kwestia, którą się zajęto to samotni rodzice. Stwierdzono, że dowódcy wojskowi muszą być elastyczni w ustalaniu, który personel jest wysyłany na misje, szczególnie jeśli występują problemy z uzyskaniem opieki nad dziećmi. To zalecenie pojawiło się po tym, jak kobieta-marynarz złożyła w 2017 r. skargę do kanadyjskiej Komisji Praw Człowieka, twierdząc, że marynarka wojenna zmusza ją do wyboru między dzieckiem a karierą wojskową.

Badania kanadyjskich sił zbrojnych pokazują, że 74 proc. milenialsów – urodzonych w latach 80. i 90. XX wieku – szuka miejsca pracy zapewniającego elastyczne warunki zatrudnienia.

W piątak natomiast Kanadyjskie Siły Zbrojne ogłosiły, że nie wykorzystają pomysłu reklam w mediach społecznościowych z hasłami typu: „Moja biżuteria to moje medale”, „Mój makijaż to kamuflaż” czy „Pewnie, że rzucam jak dziewczyna, ale nigdy nie pudłuję”.

Kresy.pl / Ottawa Citizen