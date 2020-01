Kanada: Istnienie hospicjów uzależnione od możliwości przeprowadzenia eutanazji

Rząd Kanady zdecydował, że dotacje ze środków publicznych otrzymają jedynie hospicja, które zapewnią możliwość przeprowadzenia eutanazji. Sprawę opisał w połowie grudnia dziennik The Globe and Mail.

Z takim podejściem władzy spotkała się Nancy Macey, założycielka i dyrektor subwencjonowanego świeckiego Hospicjum Irene Thomas w Ladner w Kolumbii Brytyjskiej. Zarządzana przez nią jednostka od zawsze odmawiała oferowania swoim podopiecznym eutanazji jako alternatywy wobec opieki paliatywnej. Macey zwolniono ze stanowiska, a minister zdrowia Adrian Dix zasugerował, że Stowarzyszenie Hospicyjne Delta, zarządzające Hospicjum Irene Thomas, pozbawione zostanie wsparcia rządowego:

Poprosiliśmy ich (Stow. Hospicyjne Delta – przyp. A. Sz), aby dostarczyli nam plany wypełnienia zobowiązań wobec Fraser Health Authority (jeden z publicznych regionów opieki zdrowotnej na jakie podzielona jest Kolumbia Brytyjska – przyp. A. Sz) i oczekujemy, że to zrobią. Powinni wypełnić swoje zobowiązania wobec Fraser Health, inaczej poniosą konsekwencje.

W innej wypowiedzi minister przekonywał:

Oczywiście, że żyjemy w wolnym społeczeństwie. Stowarzyszenie Hospicyjne Delta może zdecydować o kontynuacji swojej misji bez wsparcia od Fraser Health Authority.

Polityka w zakresie pomocy medycznej przy umieraniu (MAID – medical assistance in dying) weszła w życie w 2016 roku. Określa ona oczekwiania dotyczące odpowiedzi na prośbę pacjenta o udzielenie informacji dotyczących procedury zakończenia życia. We wrześniu 2019 roku zarząd Stowarzyszenia Hospicyjnego Delta odwołał Macey i zagłosował za wprowadzeniem polityki MAID. W listopadzie 2019 roku Stowarzyszenie wycofało decyzję o podporządkowaniu się polityce MAID, a 5 grudnia przedstawiciele Fraser Health spotkali się z szefostwem hospicjum, „aby omówić obawy dotyczące przestrzegania ich umowy”.

Fraser Health dofinansowuje hospicjum kwotą ok. 1,5 mln. $. Roczny budżet instytucji wynosi ok. 3 mln. $.

Ludzie, którzy chcą eutanazji stanowią 1% populacji i mogą jej dokonać gdziekolwiek chcą. Gdzie jest wybór dla ludzi chcących przebywać w otoczeniu bez eutanazji? – tłumaczyła swoją postawę Nancy Macey w wywiadzie z The B. C. Catholic z 2017 roku.

W Kanadzie tylko w okresie styczeń-październik w roku 2018 pomoc medyczną w zakresie uśmiercenia otrzymało 2 613 pacjentów, co daje 1,12% wszystkich śmierci w Kanadzie. Około 10% zabiegów dokonanych było w domach opieki i hospicjach. Średni wiek osoby poddającej się eutanazji wynosi 72 lata, sześć na dziesięć osób chce skrócenia życia z powodu choroby nowotworowej. Liczba odmów wykonania zabiegu jest bardzo niewielka.

To nie pierwszy przypadek wymuszania pożądanych postaw przez liberalny rząd Justina Trudeau. Uzależnił on już przyznawanie dotacji na zatrudnianie uczniów i studentów od poglądów politycznych właścicieli firm. Canada Summer Jobs to państwowy program w ramach którego przyznawane są dotacje małym przedsiębiorstwom lub organizacjom pozarządowym zatrudniającym latem uczniów i studentów. Nowe reguły przyznawania dotacji wprowadzone przez liberalny rząd wywołały burzę wśród działaczy organizacji broniących życia poczętego. Zgodnie z nimi reprezentanci podmiotów ubiegających się o dotację będą musieli podpisywać oświadczenie, w którym poprą dostęp do legalnej aborcji oraz podstawowe założenia ideologii gender, kwestionujące naturalny wymiar zróżnicowania płciowego.

Problemem marketingowym dla Trudeau, forsującego ideę multikulturalizmu, okazało się w czasie ostatniej kampanii wyborczej zdjęcie z młodości na którym widać go z pomalowaną twarzą, imitującego osobę czarnoskórą. W politycznie poprawnej Kanadzie tego rodzaju praktyki traktowane są jako rasistowskie.

