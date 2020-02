Mija termin zgłaszania kandydatur w prawyborach prezydenckich na Białorusi

Opozycja na Białorusi chce wystawić w tegorocznych wyborach prezydenckich wspólnego kandydata. Dzisiaj mija termin zgłaszania kandydatur.

Jak podaje Polska Agencja Prasowa, w niedzielę 16 lutego mija termin zgłaszania kandydatur w prawyborach prezydenckich organizowanych przez białoruską opozycję. Do tej pory zgłosili się m.in. Pawieł Siewiaryniec, Juraś Hubarewicz, Mikałaj Kazłou, Hanna Kanapacka i Wolha Kawalkowa.

Pięć czołowych białoruskich ugrupowań opozycyjnych – ruch O Wolność, Białoruska Chrześcijańska Demokracja, Zjednoczona Partia Obywatelska, Białoruska Socjaldemokratyczna Partia (Hramada) i Białoruski Front Ludowy – pod koniec stycznia br. zapowiedziało wystawienie wspólnego kandydata w wyborach prezydenckich. Może w nich startować kandydat wysunięty przez partię polityczną oraz każdy, kto zbierze 200 podpisów. Kandydowanie wiąże się z opłaceniem składki na koszty organizacyjne w wysokości 500 euro. Wspólny kandydat zostanie wyłoniony w ramach skomplikowanej procedury – obejmuje ona m.in. głosowanie internetowe, wybory regionalne oraz centralne podczas kongresu opozycji.

Jak wskazuje PAP, wysunięcie kandydata przez opozycję nie musi oznaczać, że wystartuje on w wyborach prezydenckich. Nie brakuje głosów, także wśród samych kandydatów, że białoruskie władze mogą nie zgodzić się na rejestrację przedstawiciela opozycji. Może to zależeć od osoby kandydata. PAP cytuje publicystę Alaksandra Kłaskouskiego, który uważa, że jeśli do walki z Aleksandrem Łukaszenką stanie Pawieł Siewiaryniec, nie zostanie on zarejestrowany. Kłaskouski zwrócił też uwagę na surowe wymagania, które opozycja postawiła przyszłemu kandydatowi. Obejmują one m.in. żądanie wyjścia Białorusi z układów o bezpieczeństwie oraz o Państwie Związkowym z Rosją czy usunięcia z kraju rosyjskich baz wojskowych. Zdaniem Kłaskouskiego postulaty te mogą okazać się zbyt radykalne dla przeciętnych Białorusinów.

