W Uzbekistanie odbędą się przedterminowe wybory prezydenta

Prezydent Uzbekistanu Szawkat Mirzijojew podpisał w poniedziałek dekret o przedterminowych wyborach głowy państwa, które odbędą się 9 lipca.

W dekrecie prezydenta środkowoazjatyckiego państwa zaznaczono, że decyzja o przeprowadzeniu przedterminowych wyborów głowy państwa została podjęta na podstawie artykułów 110 i 128 Konstytucji Uzbekistanu oraz artykułu 66 Kodeksu wyborczego republiki, podał portal Fergana. Wcześniej, 8 maja, na poświęconym wynikom niedawnego referendum spotkaniu z szefami izb Olij Mażlisu (parlamentu), partii politycznych, władz sądowniczych i wykonawczych, Mirzijojew zapowiedział skrócenie swojej kadencji, która konstytucyjnie trwałaby do 2026 r.



„W obecnej sytuacji, w której na świecie i w naszym regionie przeważają ostre i złożone procesy, znalezienie właściwej i efektywnej ścieżki rozwoju oraz jej realizacja staje się najbardziej palącą i najpilniejszą kwestią” – powiedział Mirzijojew.

30 kwietnia obywatele Uzbekistanu głosowali w referendum nad pakietem poprawek do konstytucji. Wśród nich było wydłużenie kadencji prezydenta z pięciu do siedmiu, zniesienie kary śmierci, zwiększenie zakresu ochrony prawnej obywateli podejrzanych o popełnienie przestępstwa. Poprawki nie zniosły limitu dwóch kadencji na stanowisku prezydenta, ale wyzerowały dotychczasową “wysługę lat” Mirzijojewa oznaczając, że będzie mógł on sprawować władzę nawet do 2037 r.

Ostatnie wybory prezydenta Uzbekistanu odbyły się w 2021 r. Według oficjalnych wyników Mirzijojew otrzymał w nich 80 proc. głosów.

Mirzijojew stanął po raz pierwszy na czele państwa w związku ze śmiercią wieloletniego przywódcy kraju Islama Karimowa. Zmienił on politykę państwa doprowadzając do liberalizacji gospodarki oraz otwarcia na relacje z państwami zachodnimi. W ostatnim okresie przed wojną na Ukrainie doszło jednak do zbliżenia między Uzbekistanem a Rosją, wobec której Karimow utrzymywał dystans. Od czasu rozpoczęcia rosyjskiej inwazji Mirzijojew stara się utrzymać zdystansowane, neutralne stanowisko wobec konfliktu.

Uzbekistan to najludniejsze państwo Azji Środkowej i druga gospodarka w tym regionie.

fergana.news/kresy.pl