Szef MON: Ponad 1000 Borsuków dla Wojska Polskiego. Podpisano umowę ramową

We wtorek wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak zatwierdził umowę ramową na dostawy blisko 1400 nowych pojazdów dla Wojska Polskiego, w tym ponad 1000 bojowych wozów piechoty BORSUK dla Sił Zbrojnych RP. Realizacją kontraktu zajmie się konsorcjum firm Polska Grupa Zbrojeniowa i Huta Stalowa Wola. Podpisana we wtorek umowa ma charakter ramowy. Nie wskazano więc kwoty kontraktu, ani przewidywanego czasu realizacji.

Przedmiotem podpisanej we wtorek umowy jest blisko 1400 wozów dla Wojska Polskiego. „To co wydarzyło się przed chwilą to zamówienie 1400 BWP Borsuk. To największy projekt polskiej zbrojeniówki. HSW to zakłady, które produkują nowoczesną i sprawdzoną broń” – oświadczył szef MON Mariusz Błaszczak podczas uroczystości podpisania umowy. PAP precyzuje, że chodzi o blisko 1400 nowych pojazdów dla Wojska Polskiego, w tym ponad 1000 bojowych wozów piechoty BORSUK dla Sił Zbrojnych RP. Umowa dotyczy także, oprócz borsuków w wersji bojowej, wozów rozpoznania, dowodzenia, ewakuacji medycznej, zabezpieczenia technicznego i rozpoznania skażeń.

Kontrakt podpisano pomiędzy Agencją Uzbrojenia, konsorcjum Polska Grupa Zbrojeniowa oraz Hutą Stalowa Wola. „Pierwsze egzemplarze dotrą do żołnierzy już w tym roku. Liczę na to, że Wojsko Polskie szybko zostanie wyposażone w te wozy” – powiedział Błaszczak.

„W bardzo szybkim tempie modernizujemy Wojsko Polskie. Stawiamy na nowoczesną broń, kompatybilną ze sprzętem wojsk sojuszniczych” – dodał.

MON wskazuje, że BWP Borsuk będą skutecznie współdziałały z pododdziałami czołgów rodziny K2, które wejdą na wyposażenie m.in. 16 Dywizji Zmechanizowanej. „BORSUK charakteryzuje się wysoką mobilnością i zdolnością do pokonywania przeszkód terenowych, w tym przeszkód wodnych” – dodaje resort.

Wicepremier podkreślił, że umowa dotyczy także „dostawy wozów specjalistycznych opartych na uniwersalnej modułowej platformie gąsienicowej”.

„Wczoraj Rada Modernizacji Technicznej zatwierdziła projekt cięższego wozu od Borsuka, który również zostanie powierzony do wykonania Hucie Stalowa Wola. To będzie bojowy wóz piechoty” – przekazał we wtorek szef MON.

Błaszczak przypomniał, że „pierwsze 4 egzemplarze Borsuka będą testowane w tym roku przez Wojsko Polskie”. „Liczę na to, że Wojsko Polskie w krótkim czasie zostanie wyposażone w nowe wozy bojowe” – oświadczył szef MON.

Z kolei prezes PGZ Sebastian Chwałek wskazał, że „jak dotąd Borsuk z powodzeniem zdał wszystkie testy i sprawdziany”. „Jestem przekonany, że jego pojawienie się w linii sprawi, że stanie się on powodem zazdrości u wielu naszych sojuszników” – dodał.

Jak informowaliśmy, w listopadzie szef PGZ oświadczył, że Wojsko Polskie będzie potrzebowało ponad 1 tys. wozów bojowych Borsuk, a może nawet do 2 tys. sztuk. „Zakładamy produkcję minimum 100 sztuk rocznie” – zadeklarował.

Z kolei w grudniu ub. roku Sebastian Chwałek, prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej oświadczył w Polskim Radiu 24, że w okresie wakacyjnym zostanie podpisana umowa na produkcję seryjną BWP Borsuk. „Myślę, że w pierwszym półroczu przyszłego roku ten sprzęt będzie w rękach naszych żołnierzy” – podkreślił.

Przypomnijmy, że w kwietniu 2022 roku prezes PGZ mówił o budowie około 100 egzemplarzy Borsuka rocznie. „Musimy być gotowi do produkcji ponad setki wozów rocznie, jeśli nie więcej” – deklarował.

BWP Borsuk jest wyposażony w wieżę ZSSW-30. W lipcu zwracaliśmy uwagę, że według oficjalnego komunikatu MON produkcja 70 wież ZSSW-30 dla KTO Rosomak będzie trwała do 2027 roku. To w przybliżeniu 5 lat, co w uśrednieniu daje jedną sztukę na miesiąc. Żeby to potwierdzić i ustalić, czy w komunikacie MON nie ma błędu, a termin podany przez ministerstwo nie dotyczy przypadkiem wszystkich 341 zakontraktowanych wież, zwróciliśmy się do MON i PGZ. Te jednak odmówiły odpowiedzi, zasłaniając się niejawnym statusem stosownego dokument.

BWP Borsuk to następca pojazdów BWP-1 i jest obecnie testowany przez żołnierzy 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej. To nowoczesny pojazd gąsienicowy przeznaczony dla pododdziałów piechoty zmechanizowanej. W skład załogi wchodzi dowódca, działonowy operator i kierowca. Pojazd zdolny jest do transportu w przedziale desantowym sześciu żołnierzy w rejony pola walki.

BWP Borsuk charakteryzuje się zdolnością pokonywania przeszkód wodnych pływaniem oraz zdolnością do działań w różnych warunkach terenowych i klimatycznych. Chroni załogi i żołnierzy desantu przed ostrzałem pociskami z broni strzeleckiej i granatników przeciwpancernych, a także przed wybuchami min oraz improwizowanych ładunków wybuchowych. Jego prędkość maksymalna po drogach utwardzonych wynosi 65 km/h, z kolei pływać może z maksymalną prędkością do 8 km/h. Masa Borsuka w wariancie podstawowym wynosi 28 ton.

