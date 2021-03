Stany Zjednoczone dostarczyły Albanii 29 wozów Humvee

Stany Zjednoczone dostarczyły 29 nowych wozów Humvee, aby wzmocnić zdolności Albanii przed ćwiczeniami wojskowymi w Europie Południowo-Wschodniej, poinformowało w środę ministerstwo obrony Albanii – przekazał Defense News.

Jak przekazał portal Defense News, Stany Zjednoczone dostarczyły 29 nowych wozów Humvee, aby wzmocnić zdolności Albanii przed ćwiczeniami wojskowymi w Europie Południowo-Wschodniej, poinformowało w środę ministerstwo obrony Albanii.

Ambasador USA Yuri Kim powiedziała, że pojazdy były częścią „priorytetowego projektu dla Stanów Zjednoczonych – pomocy w przejściu 2 batalionu piechoty Albanii z grupy bojowej lekkiej piechoty do grupy bojowej piechoty zmotoryzowanej”.

Przekaż swój 1% na Kresy.pl Fundacja Kompania Kresowa KRS 0000350493 Przekaż 1% podatku

Albania, która jest członkiem NATO, będzie korzystać z z wozów wielonarodowych ćwiczeń, które są planowane jako największe manewry, jakie kiedykolwiek odbyły się w południowo-wschodniej Europie i które „z pewnością pokażą znaczenie Albanii w regionie” – powiedziała Kim.

Stany Zjednoczone wcześniej dostarczyły Albanii trzy helikoptery Black Hawk i inne wozy. „Albańskie siły zbrojne zawsze będą z wami, zawsze z sojuszem na rzecz obrony i bezpieczeństwa naszych wspólnych wartości” – powiedział w środę minister obrony Niko Peleshi.

Zobacz też: Ukraińska armia otrzymała od USA 20 wozów Humvee

„Jesteśmy tutaj, aby uczcić dostawę 29 wojskowych pojazdów kołowych o dużej mobilności Humvee dla albańskich sił zbrojnych. Te zupełnie nowe pojazdy natychmiast zwiększą możliwości albańskich sił lądowych w krytycznym momencie. Krytycznym, ponieważ jesteśmy pod koniec przygorowań do wydarzenia historycznego – Ćwiczeń Defender 21. Defender21 to wielonarodowe ćwiczenie wojskowe, które odbędą się tego lata, a Albania została wybrana jako gospodarz znaczących aspektów ćwiczeń” – czytamy na Twitterze ambasady Stanów Zjednoczonych w Albanii.

(2/3) …This donation is also critical because we are in the final preparations for a historic event – Exercise Defender 21. #Defender21 is a multinational military exercise which will occur in 🇦🇱 this summer & Albania has been chosen to host significant aspects of the exercise. pic.twitter.com/Cz25tUKa9p

— USEmbassyTirana (@USEmbassyTirana) March 24, 2021