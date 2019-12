Dziennikarz „Wyborczej”: idiotyczne drażnienie Putina. „Premier nie jest od historycznych pogadanek”

Dziennikarz „Gazety Wyborczej” Paweł Wroński napisał w niedzielę na Twitterze, że „z punktu widzenia uprawiania polityki warto było wcześniej zaprosić Putina na 1 września i rocznicę wyzwolenia Auschwitz, a nie drażnić go idiotycznie ponad potrzebę”.

Kancelaria Premiera Rady Ministrów opublikowała w niedzielę oświadczenie, w którym zdecydowany sposób potępiła słowa prezydenta Rosji na temat przyczyn wybuchu II wojny światowej. „Oczywistością jest także to, kto za te zbrodnie odpowiada – i czyj sojusz rozpoczął II Wojnę Światową, najbardziej morderczy konflikt w dziejach ludzkości” – napisano. Słowa te odnoszą się do twierdzeń Władimira Putina o tym, jakoby to konferencja monachijska, a nie pakt Ribbentrop-Mołotow, była zasadniczą przyczyną wybuchu największego konfliktu zbrojnego w dziejach świata.

Wroński sceptycznie zareagował na oficjalne oświadczenie premiera RP. „Polityka historyczna odpowiada na politykę historyczną. Niczego to nie zmienia” – napisał na Twitterze. Na pytanie innego dziennikarza, Igora Jankego, czy lepiej jest milczeć, publicysta „Wyborczej” odpowiedział, że „z punktu widzenia uprawiania polityki warto było wcześniej zaprosić Putina na 1 września i na rocznicę wyzwolenia Auschwitz, a nie drażnić go idiotycznie ponad potrzebę”. Następnie dodał, że „nie należy przyjmować tego, co mówi Putin, ale premier nie jest od historycznych pogadanek”. Morawiecki byłby natomiast bardziej wiarygodny, gdyby „nie składał kwiatów Brygadzie Świętokrzyskiej”.

W piątek Ministerstwo Spraw Zagranicznych wezwało w trybie pilnym ambasadora Federacji Rosyjskiej. Jak poinformował wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz, na ręce Siergieja Andriejewa przekazano stanowczy sprzeciw wobec „insynuacji historycznych”, które w ostatnich dniach pod adresem Polski płynęły ze strony wysokich przedstawicieli Federacji Rosyjskiej, w tym prezydenta Władimira Putina. Po spotkaniu za pośrednictwem mediów między Przydaczem a Andriejewem doszło do ostrej wymiany zdań. W niedzielę Kancelaria Premiera RP opublikowała oświadczenie nt. zbrodni stalinowskich i genezy wybuchu II wojny światowej.

