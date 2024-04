Sondaż: Ukraińcy mają znacznie gorszy stosunek do Polski niż rok temu

Jak wynika z badania zaprezentowanego w czwartek na konferencji prasowej w agencji informacyjnej Interfax-Ukraine, 58,4 proc. respondentów ma pozytywny stosunek do Polski, 32,1 proc. ma stosunek negatywny.

Jednocześnie, według wyników badania, najlepsze nastawienie Ukraińcy mają do Kanady (93,2%), Łotwy (93,1%) i Wielkiej Brytanii (92,3%). Jak wynika z badania, za nimi plasują się Litwa (91,9%), Francja (91,6%), Estonia (91,4%), Niemcy (90,3%), Czechy (89,1%) i Holandia (87,5%).

W badaniu wzięło udział 2020 respondentów w wieku powyżej 18 lat, którzy mieszkają na obszarach Ukrainy kontrolowanych przez rząd i gdzie nie toczą się działania wojenne.

Przypomnijmy, że w badaniu z lutego Polska pozostawała krajem przyjaznym dla większości Ukraińców, jednak liczba osób postrzegających nasz kraj w ten sposób spadła z 94% do 79% w porównaniu z 2023 rokiem. Odsetek osób uważających Polskę za zdecydowanie przyjazną spadł z 79% do 33%.

Również Stany Zjednoczone były postrzegane przez większość Ukraińców jako kraj przyjazny, jednak odsetek tych, którzy twierdzili , że Stany Zjednoczone są zdecydowanie przyjazne, spadł z 61% w czerwcu do 35%.

Aby opisać swoje obecne postrzeganie tego kraju, ludzie wybrali opcję „raczej przyjazny”.

Warto zauważyć, że z badań przeprowadzonych w styczniu br. przez zespół pod kierunkiem dra Roberta Staniszewskiego wynika, że zdecydowana większość Polaków chce pomagać Ukrainie i jest otwarta na uchodźców, przebywających w naszym kraju. Jednocześnie spada jednak akceptacja dla „kompleksowej pomocy socjalnej dla Ukraińców” oraz finansowania im zakwaterowania i wyżywienia.

Według załączonych wyników, obecnie 83 proc. polskich respondentów uważa, że Polska powinna pomagać Ukrainie w czasie wojny z Rosją, przy czym 43 proc. to zdecydowani zwolennicy. Rok wcześniej było to 90 proc. Przeciw jest 9 proc. ankietowanych (+ 3 pkt proc.), a 8 proc. nie ma zdania (+4 pkt. proc.).

Z kolei za udzielaniem Ukrainie dodatkowego wsparcia jest 36 proc. respondentów (15 proc. zdecydowanie), a przeciwko – 45 proc. (17 proc. zdecydowanie).

„Rz” pisze, że w stosunku do kwietnia 2022 roku odsetek zwolenników pomocowej specustawy dla Ukraińców zmniejszyła się o 12 pkt. procentowych. Ponadto, 53 proc. badanych sprzeciwia się finansowaniu świadczenia na ukraińskie dzieci; popiera to 21 proc. pytanych. Z kolei prawie połowa Polaków (47 proc.) nie zgadza się, by zrównać Ukraińcom dostęp do pomocy socjalnej.

Kresy.pl/Interfax-Ukraina