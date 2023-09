Bild: coraz więcej przemytników ludzi to obywatele Ukrainy

Niemiecka policja coraz częściej zatrzymuje Ukraińców, przemycających ludzi przez granicę – podkreśla niemiecki dziennik Bild.

Niemiecki dziennik Bild podał w piątek, że mafie przerzucające nielegalnie migrantów przez wschodnią granicę Niemiec coraz częściej werbują Ukraińców jako przemytników. “Obywatele Ukrainy są jak dotąd największą grupą zatrzymanych w 2023 roku przemytników, a tym samym zastąpili Syryjczyków, którzy byli na pierwszym miejscu w 2022 i 2021 roku” – dziennik cytuje rzecznika policji federalnej Marcela Pretzscha.

Jak podkreśla Bild, policyjne dane wskazują, że w pierwszej połowie 2023 roku w Saksonii na granicy z Czechami zatrzymano 37 przemytników narodowości ukraińskiej, 24 czeskich i 18 uzbeckich. Z kolei na granicy niemiecko-polskiej w Saksonii zatrzymano 29 obywateli Ukrainy, którzy przerzucali migrantów, a także 19 syryjskich i jedenastu białoruskich przemytników ludzi.

Dziennik relacjonuje, że wynagrodzenie przemytnika to zazwyczaj ułamek tego, co zarabia mafia. Imigranci płacą organizatorom przerzutu od 6000 do 10 000 euro. Jeśli przemytnik zostanie złapany, nie dostaje zapłaty. Jak podkreśla niemiecka policja, powoduje to, że często dochodzi do niebezpiecznych pościgów za przemytnikami.

“Ten gwarantowany przemyt do Niemiec można ograniczyć jedynie poprzez stałe kontrole graniczne lub stałe punkty kontrolne w głębi kraju. Wtedy mafia przemytnicza będzie musiała wymyślić coś nowego” – Bild cytuje anonimowego śledczego.

Także w Polsce obcokrajowcy stanowili 90 proc. osób zatrzymanych w ubiegłym roku za pomoc przy nielegalnym przekraczaniu granicy (art. 264. § 3. kodeksu karnego). Wśród zatrzymanych było najwięcej Ukraińców i Gruzinów. Podobnie wyglądała sytuacja rok wcześniej.

Także w 2021 roku 90 proc. osób zatrzymanych za przemyt nielegalnych imigrantów stanowili cudzoziemcy. Zwracaliśmy uwagę, że wówczas w statystykach SG też dominowali obywatele Ukrainy i Gruzji.

Z kolei wśród osób poszukiwanych w 2021 roku przez policję na podstawie artykułu 264 § 3 kodeksu karnego (organizowanie nielegalnej imigracji) także zdecydowanie dominowali obcokrajowcy. Stanowili wówczas prawie 70 proc. poszukiwanych w związku ze wspomnianym artykułem.

dw.com / Kresy.pl