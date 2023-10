Kolejny pościg za przemytnikiem imigrantów

Dziewięciu nielegalnych migrantów oraz marokańskiego kierowcę zatrzymali w czwartek śląscy funkcjonariusze Straży Granicznej po krótkim pościgu.

5 października w godzinach porannych w rejonie przejścia granicznego w Zwardoniu funkcjonariusze Śląskiego Oddziału Staży Granicznej dali sygnał do zatrzymania pojazdu typu bus na niemieckich numerach rejestracyjnych.

Kierowca nie zatrzymał się, co więcej, przyśpieszył i podjął próbę ucieczki, wobec czego podjęto pościg za uciekającym pojazdem. Po przejechaniu kilkuset metrów zatrzymano pojazd, a kierowca podjął próbę pieszej ucieczki, która okazała się dla niego nieszczęśliwa, gdyż wpadł do pobliskiego rowu łamiąc sobie nogę. Do czasu przyjazdu karetki pogotowia funkcjonariusze SG udzielili poszkodowanemu niezbędnej pomocy. Kierowca posiadał przy sobie paszport marokański z niemieckim tytułem pobytowym.

W pojeździe znajdowało się 9 cudzoziemców, prawdopodobnie obywateli Syrii. Obecnie pozostają oni do dyspozycji Straży Granicznej. Trwają czynności służbowe zmierzające do przekazania ich stronie słowackiej w ramach readmisji.

Cudzoziemcy, którzy w ostatnich dniach przekroczyli granicę od strony Słowacji w sposób nielegalny są na bieżąco przekazywani stronie słowackiej w ramach readmisji uproszczonej.

Przypomnijmy, funkcjonariusze z Placówki SG w Tuplicach współdziałając z policjantami z Lubska zatrzymali dziewiętnastu nielegalnie przebywających w Polsce cudzoziemców. Wpadli w ręce policjantów w okolicach Lubska, po krótkim pościgu za dostawczym fordem. Kierowca zdołał uciec.

28 września funkcjonariusze SG z Tuplic przyjęli od lubskich policjantów dziewiętnastu cudzoziemców, którzy nie posiadali dokumentów uprawniających do legalnego pobytu w Polsce. Przekazani obcokrajowcy zostali zatrzymani przez policjantów po krótkim, ale niebezpiecznym pościgu w okolicach Lubska. Kierowca ściganego dostawczego forda gdy zrozumiał, że nie zdoła uciec funkcjonariuszom, wjechał do kompleksu leśnego, wyskoczył z samochodu i oddalił się w nieznanym kierunku. Pomimo szeroko zakrojonych działań poszukiwawczych kierowcy nie odnaleziono.

Z ustaleń funkcjonariuszy SG wynikało, że cudzoziemcy pochodzący z Syrii, korzystając z tzw. szlaku bałkańskiego, poprzez Serbię i Słowację w jednej grupie dotarli do Polski, z zamiarem przedostania się do Niemiec. Dokonane sprawdzenia potwierdziły, że dziewiętnastu cudzoziemców to obywatele Syrii, posiadający słowackie tytuły pobytowe. Z uwagi na nielegalny pobyt w naszym kraju, Syryjczyków zatrzymano, usłyszeli prokuratorskie zarzuty usiłowania przekroczenia wbrew przepisom polsko-niemieckiej granicy i dobrowolnie poddali się karze 8 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu.

Obcokrajowców przed opuszczeniem placówki SG w Tuplicach pouczono o obowiązku niezwłocznego udania się do państwa, w którym mają prawo pobytu oraz o konsekwencjach jego niewykonania.

