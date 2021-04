Straż Graniczna zatrzymała nielegalny imigrantów z Nepalu

Straż Graniczna (SG) zatrzymała sześciu obywateli Nepalu, którzy przekroczyli nielegalnie granicę z Ukrainy do Polski. Teraz czekają na readmisję.

W rejonie miejscowości Muczne funkcjonariusze Straży Granicznej z Czarnej Górnej zatrzymali grupę mężczyzn w wieku od 20 do 26 lat. W wyniku sprawdzeń okazało się, że są to obywatele Nepalu, którzy od kilku miesięcy legalnie przebywali na Ukrainie. Przyznali, że granicę z Ukrainy do Polski przekroczyli pieszo, a celem ich podróży miała być Hiszpania – podała służba we wtorek.

„Z uwagi na stan zdrowia jednego z zatrzymanych na miejsce zostało wezwane pogotowie. Aktualnie stan zdrowia wszystkich cudzoziemców jest dobry. Po przeprowadzeniu stosownych czynności administracyjnych zostaną przekazani z powrotem na Ukrainę” – podkreślono w komunikacie.

W ubiegłym tygodniu funkcjonariusze z Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej (SG) zatrzymali dwóch obywateli Turcji. Mężczyźni wcześniej nielegalnie przekroczyli granicę państwową z terytorium Ukrainy do Polski.

W pierwszej połowie kwietnia bieżącego roku funkcjonariusze Straży Granicznej zatrzymali 8 Afgańczyków, którzy nielegalnie usiłowali dostać się do Niemiec.

Pod koniec marca Straż Graniczna zatrzymała sześciu obywateli Afganistanu, którzy, ukryci w naczepie tira, nielegalnie przekroczyli granicę z Czech do Polski.

Również w marcu Straż Graniczna zatrzymała obywateli Turcji oraz Afganistanu, którzy nielegalnie przekroczyli polsko-ukraińską granicę.

Pod koniec lutego Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej działając z policją i Krajową Administracją Skarbową, zatrzymał na Podkarpaciu 15-osobową grupę nielegalnych imigrantów z Syrii.

Także w lutym Prokuratura Krajowa informowała o rozbiciu międzynarodowej grupy przestępczej zajmującej się organizowaniem nielegalnej migracji do Polski. Grupa przestępcza zorganizowała przekroczenie granicy Rzeczypospolitej Polskiej nie mniej niż 8337 ustalonym cudzoziemcom.

