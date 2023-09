Ukrainiec przemycał w bagażniku nielegalnych imigrantów. Grozi mu do 8 lat więzienia

Straż Graniczna zatrzymała Ukraińca, który wiózł 6 nielegalnych imigrantów, z czego 3 w bagażniku auta. Mężczyzna usłyszał zarzuty organizowania nielegalnego przekroczenia granicy. Grozi mu do 8 lat pozbawienia wolności.

We wtorek funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Dubeninkach i z Wydziału Zabezpieczenia Działań zatrzymali do kontroli drogowej mazdę na polskich tablicach rejestracyjnych. “Auto prowadził 24-letni obywatel Ukrainy, a w środku podróżowało 3 obywateli Iranu. Kiedy funkcjonariusze Straży Granicznej zajrzeli do przestrzeni bagażowej samochodu, odkryli kolejnych 3 obywateli tego kraju” – czytamy w komunikacie SG.

Okazało się, że cudzoziemcy przekroczyli granicę z Litwy do Polski i nie posiadali przy sobie żadnych dokumentów uprawniających ich do wjazdu i pobytu na terytorium naszego kraju.

“Komendant Placówki SG w Augustowie wydał decyzję zobowiązującą przewoźnika do powrotu do swojego kraju i zakaz wjazdu do Polski i krajów Schengen na okres 10 lat. Ponadto 24-latek usłyszał zarzuty organizowania nielegalnego przekroczenia granicy. Grozi mu do 8 lat pozbawienia wolności” – informuje Straż Graniczna.

Zwracaliśmy uwagę, że obcokrajowcy stanowili 90 proc. osób zatrzymanych w ubiegłym roku w Polsce za pomoc przy nielegalnym przekraczaniu granicy (art. 264. § 3. kodeksu karnego). Wśród zatrzymanych było najwięcej Ukraińców i Gruzinów. Podobnie wyglądała sytuacja rok wcześniej.

Także w 2021 roku 90 proc. osób zatrzymanych za przemyt nielegalnych imigrantów stanowili cudzoziemcy. Zwracaliśmy uwagę, że wówczas w statystykach SG też dominowali obywatele Ukrainy i Gruzji.

Z kolei wśród osób poszukiwanych w 2021 roku przez policję na podstawie artykułu 264 § 3 kodeksu karnego (organizowanie nielegalnej imigracji) także zdecydowanie dominowali obcokrajowcy. Stanowili wówczas prawie 70 proc. poszukiwanych w związku ze wspomnianym artykułem.

strazgraniczna.pl / Kresy.pl