„Chciałoby się zapytać pana Scholza, o czym wtedy mówił Arachamia [lider partii Sługa Narodu w ukraińskim parlamencie] i o czym mówił Johnson [były premier Wielkiej Brytanii]” – Pieskow w wywiadzie Pawłowi Zarubinowi, dziennikarzowi rosyjskiej telewizji państwowej Rossija1. Jego wypowiedź zacytowała w niedzielę agencja informacyjna Interfax.



Władimir Putin w rozmowie z amerykańskim dziennikarzem Tuckerem Carlsonem na początku lutego powiedział: „Wydaje mi się, że one [władze ukraińskie] uległy żądaniom lub namowom byłego brytyjskiego premiera Johnsona, wydaje mi się że jest to absurdalne i bardzo, jakby to powiedzieć, smutne. Ponieważ, jak powiedział pan Arakhamia, <<my jeszcze półtora roku temu mogliśmy przerwać tę wojnę, ale Brytyjczycy nas przekonali, a my odmówiliśmy”. Putin skomentował wówczas - "Gdzie jest teraz pan Johnson? A wojna trwa”.