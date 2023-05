Media: Niemcy rezygnują z liberalnej polityki migracyjnej Angeli Merkel

Niemiecki kanclerz Olaf Scholz zapowiedział zaostrzenie kontroli na granicach, by ograniczyć liczbę osób ubiegających się o azyl. Brytyjski dziennik Telegraph zwraca uwagę, że Niemcy rezygnują z liberalnej polityki migracyjnej Angeli Merkel.

Dziennik Telegraph komentuje w niedzielę ubiegłotygodniowy szczyt poświęcony problemom migracji w Niemczech. “Wielkim zadaniem, przed którym stoimy, jest uporządkowanie nielegalnej migracji oraz oczywiście jej ograniczenie” – oświadczył kanclerz Niemiec Olaf Scholz na zakończenie szczytu. Zapowiedział ściślejsze kontrole na wszystkich swoich granicach.

Medium przypomina, że liczba migrantów w Niemczech gwałtownie powiększyła się od początku bieżącego roku. Do tej pory złożono ponad 100 tys. wniosków o azyl – to najwyższa liczba od 2015 roku, gdy – jak pisze Telegaph – “Angela Merkel otworzyła drzwi Niemiec dla Syryjczyków uciekających przed niszczycielską wojną domową w ich kraju”.

“Od miesięcy lokalne samorządy skarżą się, że zostały pozostawione przez rząd federalny na lodzie, podczas gdy muszą zmagać się z zakwaterowaniem uchodźców oraz zapewnieniem ich dzieciom edukacji” – pisze dziennik.

Podczas środowego szczytu szefowie lokalnych rządów apelowali do niemieckiego kanclerza głównie o fundusze. Jak podkreśla dziennik, Scholz dał do zrozumienia, że nie spełni żądań finansowych. Zaznaczył, że “jego priorytetem jest spowolnienie napływu migracji”.

Niemiecki kanclerz “poparł budowę ośrodków azylowych na zewnętrznych granicach UE, co uniemożliwiłoby wielu migrantom złożenie wniosku do niemieckich władz”. Pro imigracyjne organizacje twierdzą, że to “szokującą propozycja” i “katastrofa w zakresie praw człowieka”.

Dziennik podkreśla, że także poparcie Zielonych dla migracji zmniejszyło się. Koalicjanci Scholza sygnalizowali, że wnioski o azyl powinny być rozpatrywane, zanim wnioskodawcy dotrą do Niemiec.

Niemcy zintensyfikują kontrole na granicach wewnętrznych kraju. Do tej pory kontrole koncentrowały się głównie na granicy z Austrią, skąd w ostatnich latach przybywała większość migrantów.

Informowaliśmy, że szefowie MSW Brandenburgii i Saksonii chcą wprowadzenia stacjonarnych kontroli na granicy z Polską i Czechami. Chodzi o powstrzymanie nieuprawnionych wjazdów migrantów.

Także niemieckie partie CDU/CSU domagają się przywrócenia stałych kontroli na niemieckich granicach. Ma to związek z rosnącą liczbą nielegalnych imigrantów.

Przypomnimy, że w 2022 roku państwa unijne, głównie Niemcy, Norwegia i Francja, przekazały do Polski ponad 500 cudzoziemców, którzy wyjechali na Zachód po złożeniu u nas wniosku o azyl. Do połowy br. będzie to jeszcze 2,5 tys. osób. Łącznie, państwa członkowskie UE chciały przekazać do Polski prawie 6,5 tys. migrantów.

telegraph.co.uk / Kresy.pl