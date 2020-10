Siły Azerbejdżanu opublikowały nagranie z trafienia w armeńskie systemy S-300 [+VIDEO]

Ministerstwo Obrony Azerbejdżanu poinformowało w sobotę, że podczas ostatniej doby azerskie siły dokonały nalotu na armeńskie systemy przeciwlotnicze S-300.

Jak poinformowało Ministerstwo Obrony Republiki Azerbejdżanu, w ciągu ostatniej doby Armenia straciła kilka systemów przeciwlotniczych S-300.

Resort obrony Azerbejdżanu opublikował nagrania zarejestrowane przez bezzałogowce.

Azerbejdżan uważa, że systemy S-300 były wykorzystywane do ostrzeliwania miast. Władze poinformowały, że 13 cywilów zginęło, a ponad 40 rannych w mieście Gandża w wyniku ataku rakietowego Ormian. Prokurator Generalny Azerbejdżanu przekazywał, że obszar mieszkalny w drugim co do wielkości mieście w kraju, oddalony od strefy konfliktu Górskiego Karabachu, padł ofiarą ostrzału rakietowego. Dwadzieścia budynków miało ulec zniszczeniu.

Prezydent Azerbejdżanu w wydanym przez siebie oświadczeniu poinformował, że azerska armia dalej będzie postępować w głąb Górskiego Karabachu.

„Powiedziałem, że jeśli nie opuszczą naszych ziem z własnej woli, przepędzimy ich jak psy i robimy to. Zwycięska armia Azerbejdżanu codziennie wyzwala od okupantów nowe strategiczne lokalizacje, nowe wyżyny i nowe osady. Nasza zemsta ma miejsce na polu bitwy”.

Zdaniem prezydenta „sprzęt, który do tej pory zniszczyliśmy i zabraliśmy jako łup, wart jest co najmniej 2 miliardy dolarów. Ale w ich rękach jest jeszcze więcej – na terytoriach okupowanych i na terytorium Armenii. Pytanie, kto ich zbroi. W niektórych przypadkach krytykuje się nas, że zbroimy się, kupujemy broń, a to może rzekomo pogorszyć sytuację i skierować ją w niedopuszczalnym kierunku. Pytanie brzmi, co z uzbrojeniem Armenii. Skąd pochodzi tak wiele broni i sprzętu w tym biednym kraju? Obecnie przemycają broń i sprzęt, korzystając z pewnych schematów przemytu. Jest to bardzo niebezpieczna i niszczycielska broń”.

Według Alijewa zniszczono 234 czołgi, 36 czołgów zajęto jako łup wojskowy, zniszczono 49 bojowych wozów piechoty, 24 zajęto jako łup wojskowy, zniszczono 16 samobieżnych dział artyleryjskich, 190 dział różnych kalibrów, dwa systemy „Hurricane”, jeden system TOS, dwa operacyjne taktyczne zespoły rakietowe „Elbrus”, jeden „Toczka-U”, 35 przeciwlotniczych zestawów rakietowych „OSA”, trzy „TOR” kompleksy rakiet przeciwlotniczych, pięć kompleksów rakiet przeciwlotniczych „KUB” i „KRUG”, dziewięć radioelektronicznych systemów bojowych, dwa zestawy rakiet przeciwlotniczych S-300, 196 ciężarówek.

