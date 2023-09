Azerbejdżan zatrzymał szefa rządu Górskiego Karabachu

Ruben Wardanyan, były minister stanu nieuznanej republiki Górskiego Karabachu, został aresztowany na granicy z Azerbejdżanem, gdy próbował udać się do Goris w armeńskiej prowincji Syunik – poinformowała agencja prasowa TASS.

„Vardanyan został zatrzymany, gdy przechodził przez most Akari” – twierdzi źródło agencji.

Później azerbejdżańska straż graniczna potwierdziła, że jej funkcjonariusze zatrzymali byłego ministra stanu Górskiego Karabachu Rubena Vardanyana, gdy próbował przedostać się do Armenii.

„27 września w Laczynie zatrzymano Rubena Wardanyana, urodzonego w 1968 r., który przebywał na terytorium kraju nielegalnie i pełnił funkcję tzw. ministra stanu tzw. Republiki Górskiego Karabachu. Został zabrany do Baku pod eskortą członków sił szybkiego reagowania” – podano w komunikacie.

Według stanu na 27 września ponad 47 tysięcy osób opuściło Górski Karabach i udało się do Armenii. Jak informuje radio Azatutyun nie chcą pozostać w regionie po tym, jak znalazł się on pod kontrolą Azerbejdżanu.

dane te ogłosiła rzeczniczka premiera Armenii Nazeli Baghdasaryan.

Według niej o godzinie 8 rano do Armenii z Karabachu wjechało 42,5 tys. osób, a do godziny 12 ich liczba wzrosła do ponad 47 tys.

Według spisu ludności z 2015 r. w regionie mieszkało około 145 tysięcy osób, z czego prawie wszyscy byli Ormianami. W rezultacie jedna trzecia całej populacji opuściła Karabach w ciągu tych trzech dni.

